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США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846401221.html
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ
США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T23:02
2023-01-20T23:25
в мире
украина
артемовск
сша
донбасс
специальная военная операция на украине
денис пушилин
апты алаудинов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным источника, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву надо рассмотреть возможность "обмена" Артемовска на подготовку. По его мнению, у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению. Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска. Он уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html
https://ria.ru/20230120/voyna-1846134826.html
украина
артемовск
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в мире, украина, артемовск, сша, донбасс, денис пушилин, апты алаудинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артемовск, США, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
23:02 20.01.2023 (обновлено: 23:25 20.01.2023)
 
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ

AFP: США посоветовали Киеву вывести силы из Артемовска для подготовки к наступлению на юге

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат под Артемовском
Украинский солдат под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным источника, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.

"США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге", — говорится в публикации.

Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву надо рассмотреть возможность "обмена" Артемовска на подготовку. По его мнению, у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 06:43
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска. Он уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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США уличили в подготовке к новой войне после Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскСШАДонбассДенис ПушилинАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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