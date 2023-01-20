23:02 20.01.2023 (обновлено: 23:25 20.01.2023)
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ
AFP: США посоветовали Киеву вывести силы из Артемовска для подготовки к наступлению на юге
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат под Артемовском
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По данным источника, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.
"США советуют Украине вывести эти силы для того, чтобы пройти переоснащение и присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование <...> хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге", — говорится в публикации.
Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву надо рассмотреть возможность "обмена" Артемовска на подготовку. По его мнению, у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению.
Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска. Он уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.
Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.
Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.