https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846401221.html

США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ

США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2023

США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ

США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T23:02

2023-01-20T23:02

2023-01-20T23:25

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска в ДНР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным источника, усиленное внимание Киева к удержанию города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.Как указал чиновник, обучение украинских солдат также займет время, поэтому Киеву надо рассмотреть возможность "обмена" Артемовска на подготовку. По его мнению, у ВСУ может не хватить ресурсов, чтобы одновременно вести боевые действия в городе и готовиться к наступлению. Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы "Группы Вагнера" близки к оперативному окружению Артемовска. Он уточнил, что сейчас боестолкновения в городе идут в районе мясокомбината.Накануне один из командиров "Группы Вагнера" сообщил РИА Новости, что союзные силы успешно развивают наступление, бои идут уже в самом Артемовске. По его словам, российские военные смогли взять под контроль промзону, сейчас идет зачистка жилых районов.Важное значение в боях за город имеет освобождение Соледара, о чем заявило Минобороны на минувшей неделе. В ведомстве подчеркнули, что это позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.В среду замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что российские силы перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в городе. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что группировка ВСУ в укрепрайонах Северска также рискует попасть в окружение.Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

https://ria.ru/20230120/voyna-1846134826.html

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