https://ria.ru/20230120/afganistan-1846186852.html

В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*

В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ* - РИА Новости, 20.01.2023

В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*

У Москвы есть информация, что США пытаются установить связи с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию "Исламское РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:19

2023-01-20T11:19

2023-01-20T15:11

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У Москвы есть информация, что США пытаются установить связи с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ)*, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Да, такие данные есть. <...> Кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане, англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Таким образом Кабулов ответил на вопрос о том, есть ли сейчас сведения, что США устанавливают контакты с теми силами, которые организуют военное сопротивление властям в Афганистане.По его словам, США "очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане".О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году.В конце августа 2021-го американские силы покинули аэропорт Кабула, что положило конец их почти 20-летнему присутствию в стране.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, афганистан, исламское государство