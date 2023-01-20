https://ria.ru/20230120/afganistan-1846186852.html
В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*
В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ* - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*
У Москвы есть информация, что США пытаются установить связи с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию "Исламское РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:19
2023-01-20T11:19
2023-01-20T15:11
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. У Москвы есть информация, что США пытаются установить связи с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ)*, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Да, такие данные есть. <...> Кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане, англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Таким образом Кабулов ответил на вопрос о том, есть ли сейчас сведения, что США устанавливают контакты с теми силами, которые организуют военное сопротивление властям в Афганистане.По его словам, США "очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане".О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году.В конце августа 2021-го американские силы покинули аэропорт Кабула, что положило конец их почти 20-летнему присутствию в стране.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html
https://ria.ru/20221227/afganistan-1841697404.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, афганистан, исламское государство
В мире, Россия, США, Афганистан, Исламское государство
11:19 20.01.2023 (обновлено: 15:11 20.01.2023)
В МИД заявили, что США тайно спонсируют ИГ*
В МИД России заявили о наличии данных о связях Вашингтона с ИГ*
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
У Москвы есть информация, что США пытаются установить связи с противниками нынешних афганских властей и тайно спонсируют террористическую организацию "Исламское государство" (ИГИЛ)*, заявил
спецпредставитель президента по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Да, такие данные есть. <...> Кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане, англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Таким образом Кабулов ответил на вопрос о том, есть ли сейчас сведения, что США устанавливают контакты с теми силами, которые организуют военное сопротивление властям в Афганистане.
По его словам, США "очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане".
О необходимости скорейшего вывода войск из Афганистана Джо Байден
заявлял во время своей предвыборной кампании в 2020 году.
В конце августа 2021-го американские силы покинули аэропорт Кабула
, что положило конец их почти 20-летнему присутствию в стране.
*Террористическая организация, запрещенная в России.