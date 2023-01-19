https://ria.ru/20230119/zelenskaya-1845866931.html
Американцев разъярил призыв жены Зеленского
Американцев разъярил призыв жены Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023
Американцев разъярил призыв жены Зеленского
Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:01
2023-01-19T06:01
2023-01-19T15:01
в мире
владимир зеленский
давос
украина
всемирный экономический форум в давосе
елена зеленская
сша
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Накануне жена Владимира Зеленского обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Кроме того, прозвучало требование предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы ПВО. Первая леди Украины попросила оказать больше давления на Россию, изолировать страну и ослабить ее экономику.Речь Зеленской возмутила пользователей ресурса, они уличили жену политика в "попрошайничестве"."Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Отправляйся домой! Тебе не идет попрошайничать. Между тем торговцы оружием по всему миру уже получают огромную прибыль. Просто не вмешивайте нас в эти дела", — заявил пользователь с ником Doe Eyed."Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина — не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", — согласился с предыдущим комментатором Azchick."Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шопинг в Милан. Одного Парижа мне мало!" — съязвила Norma McManus."Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент. Если украинцы такие хорошие, если они хотят бороться за свою землю, так пусть используют свои собственные ресурсы", — резюмировал Eddie2688.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230118/zelenskaya-1845821541.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, давос, украина, всемирный экономический форум в давосе, елена зеленская, сша
В мире, Владимир Зеленский, Давос, Украина, Всемирный экономический форум в Давосе, Елена Зеленская, США
06:01 19.01.2023 (обновлено: 15:01 19.01.2023)
Американцев разъярил призыв жены Зеленского
Читатели Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Читатели американского издания Breitbart
раскритиковали Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Накануне жена Владимира Зеленского обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Кроме того, прозвучало требование предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы ПВО. Первая леди Украины попросила оказать больше давления на Россию, изолировать страну и ослабить ее экономику.
Речь Зеленской возмутила пользователей ресурса, они уличили жену политика в "попрошайничестве".
"Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Отправляйся домой! Тебе не идет попрошайничать. Между тем торговцы оружием по всему миру уже получают огромную прибыль. Просто не вмешивайте нас в эти дела", — заявил пользователь с ником Doe Eyed.
"Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина — не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", — согласился с предыдущим комментатором Azchick.
"Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шопинг в Милан. Одного Парижа мне мало!" — съязвила Norma McManus.
"Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами", — сыронизировала Linda.
"Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент. Если украинцы такие хорошие, если они хотят бороться за свою землю, так пусть используют свои собственные ресурсы", — резюмировал Eddie2688.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.
На этом фоне США
и их союзники по НАТО
поддерживают Киев
поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва
не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>