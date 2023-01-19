https://ria.ru/20230119/zelenskaya-1845866931.html

Американцев разъярил призыв жены Зеленского

Американцев разъярил призыв жены Зеленского - РИА Новости, 19.01.2023

Американцев разъярил призыв жены Зеленского

Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:01

2023-01-19T06:01

2023-01-19T15:01

в мире

владимир зеленский

давос

украина

всемирный экономический форум в давосе

елена зеленская

сша

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart раскритиковали Елену Зеленскую, выступившую с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Накануне жена Владимира Зеленского обратилась к делегатам на украинском языке и призвала их к решительным действиям. Кроме того, прозвучало требование предоставить Киеву больше оружия, в том числе танки и системы ПВО. Первая леди Украины попросила оказать больше давления на Россию, изолировать страну и ослабить ее экономику.Речь Зеленской возмутила пользователей ресурса, они уличили жену политика в "попрошайничестве"."Она ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте. Отправляйся домой! Тебе не идет попрошайничать. Между тем торговцы оружием по всему миру уже получают огромную прибыль. Просто не вмешивайте нас в эти дела", — заявил пользователь с ником Doe Eyed."Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина — не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться", — согласился с предыдущим комментатором Azchick."Другими словами, вы должны оказать еще больше поддержки Зеленскому и мне. Демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через нас еще больше денег. А мне нужно съездить на шопинг в Милан. Одного Парижа мне мало!" — съязвила Norma McManus."Украина запускает руки прямо в наши карманы, а наше правительство следит за тем, чтобы она достала оттуда каждый цент. Если украинцы такие хорошие, если они хотят бороться за свою землю, так пусть используют свои собственные ресурсы", — резюмировал Eddie2688.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230118/zelenskaya-1845821541.html

https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845555107.html

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