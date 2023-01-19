https://ria.ru/20230119/yaponiya-1845863248.html

В Японии зафиксировали рекордный внешнеторговый дефицит

В Японии зафиксировали рекордный внешнеторговый дефицит - РИА Новости, 19.01.2023

В Японии зафиксировали рекордный внешнеторговый дефицит

Япония зафиксировала рекордный дефицит торгового баланса в календарном 2022 году в размере 19,97 триллиона иен (155,33 миллиарда долларов), свидетельствуют... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T03:15

2023-01-19T03:15

2023-01-19T03:15

япония

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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Япония зафиксировала рекордный дефицит торгового баланса в календарном 2022 году в размере 19,97 триллиона иен (155,33 миллиарда долларов), свидетельствуют данные министерства финансов страны. В частности, экспорт за январь-декабрь 2022 года составил 98,18 триллиона иен (763,68 миллиарда долларов), а импорт – 118,16 триллиона иен (919,1 миллиарда долларов). Прошлый антирекорд внешнеторгового дефицита был зафиксирован в 2014 году, когда показатель составил 12,82 триллиона иен (99,72 миллиарда долларов по текущему курсу).

https://ria.ru/20230114/medvedev-1844801729.html

япония

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япония