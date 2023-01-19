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Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 19.01.2023
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Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске
Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 19.01.2023
Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать их и ослабить суверенитет, но... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:11
2023-01-19T17:11
в мире
сергей лавров
белоруссия
россия
сергей алейник
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать их и ослабить суверенитет, но Белоруссия и Россия окрепли и выстоят. Алейник с удовлетворением высказался о сотрудничестве МИД Белоруссии и России в прошлом году. "Мы продолжили координировать позиции в рамках международных и региональных организаций, продвигали совместные инициативы, не согнулись и активно оказывали друг другу политическую и информационную поддержку в условиях нарастающего давления со стороны коллективного Запада", - сказал он. "Незаконное санкционное давление на наши государства объективно требует от нас большей координации действий, в том числе по выработке совместных ответных шагов. Все санкции направлены на максимальное нанесение вреда нашим гражданам, создание максимального дискомфорта, но прошедший год показал, что любой ущерб можно минимизировать за счет более тесной кооперации и интеграции", - сказал журналистам глава МИД Белоруссии. Алейник заверил, что две страны сделают все возможное, чтобы в будущем стать еще более устойчивыми и независимыми от "безответственных решений западных политиков".
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
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в мире, сергей лавров, белоруссия, россия, сергей алейник
В мире, Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Сергей Алейник
17:11 19.01.2023
 
Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске

Глава МИД Белоруссии Алейник: Запад развязал гибридную войну против Москвы и Минска

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать их и ослабить суверенитет, но Белоруссия и Россия окрепли и выстоят.
"Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию, ослабить нашу государственность и наш суверенитет. Но мы уже окрепли сообща и выстоим, как это было неоднократно в нашей истории. Хорошо, что до многих это понимание стало доходить", - сказал Алейник по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Алейник с удовлетворением высказался о сотрудничестве МИД Белоруссии и России в прошлом году. "Мы продолжили координировать позиции в рамках международных и региональных организаций, продвигали совместные инициативы, не согнулись и активно оказывали друг другу политическую и информационную поддержку в условиях нарастающего давления со стороны коллективного Запада", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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"Незаконное санкционное давление на наши государства объективно требует от нас большей координации действий, в том числе по выработке совместных ответных шагов. Все санкции направлены на максимальное нанесение вреда нашим гражданам, создание максимального дискомфорта, но прошедший год показал, что любой ущерб можно минимизировать за счет более тесной кооперации и интеграции", - сказал журналистам глава МИД Белоруссии.
Алейник заверил, что две страны сделают все возможное, чтобы в будущем стать еще более устойчивыми и независимыми от "безответственных решений западных политиков".
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября 2022, 15:34
Путин назвал причины гибридной войны Запада против России
 
В миреСергей ЛавровБелоруссияРоссияСергей Алейник
 
 
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