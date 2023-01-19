https://ria.ru/20230119/voyna-1846037601.html

Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске

Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 19.01.2023

Запад развязал гибридную войну против России и Белоруссии, заявили в Минске

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать их и ослабить суверенитет, но... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:11

2023-01-19T17:11

2023-01-19T17:11

в мире

сергей лавров

белоруссия

россия

сергей алейник

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Западом против Минска и Москвы развязана гибридная война, чтобы измотать их и ослабить суверенитет, но Белоруссия и Россия окрепли и выстоят. Алейник с удовлетворением высказался о сотрудничестве МИД Белоруссии и России в прошлом году. "Мы продолжили координировать позиции в рамках международных и региональных организаций, продвигали совместные инициативы, не согнулись и активно оказывали друг другу политическую и информационную поддержку в условиях нарастающего давления со стороны коллективного Запада", - сказал он. "Незаконное санкционное давление на наши государства объективно требует от нас большей координации действий, в том числе по выработке совместных ответных шагов. Все санкции направлены на максимальное нанесение вреда нашим гражданам, создание максимального дискомфорта, но прошедший год показал, что любой ущерб можно минимизировать за счет более тесной кооперации и интеграции", - сказал журналистам глава МИД Белоруссии. Алейник заверил, что две страны сделают все возможное, чтобы в будущем стать еще более устойчивыми и независимыми от "безответственных решений западных политиков".

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

https://ria.ru/20220930/zapad-1820620147.html

белоруссия

россия

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в мире, сергей лавров, белоруссия, россия, сергей алейник