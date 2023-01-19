Войска США в Южной Корее получили запрос отправить лишнее вооружение Киеву
Ренхап: Пентагон запросил войска США в Южной Корее отправить лишнее вооружение Киеву
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Американские военные. Архивное фото
СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) подтвердили, что получали запрос от минобороны США перенаправить лишнее оружие на Украину для оказания помощи Киеву, передает агентство Рёнхап.
"Министерство обороны США продолжает предоставлять военную помощь из имеющихся излишков вооружений для поддержки Украины. Вооруженные силы США в Южной Корее получили запрос оказать содействие таким усилиям и предоставить часть вооружений", - сообщил представитель USFK журналистам.
Он не уточнил, произошел ли уже факт отправки, когда была оказана помощь, и продолжаются ли поставки.
Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что в начале ноября прошлого года USFK послали на Украину пушечные снаряды.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.