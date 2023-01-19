https://ria.ru/20230119/vooruzhenie-1845923125.html

Войска США в Южной Корее получили запрос отправить лишнее вооружение Киеву

Войска США в Южной Корее получили запрос отправить лишнее вооружение Киеву - РИА Новости, 19.01.2023

Войска США в Южной Корее получили запрос отправить лишнее вооружение Киеву

Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) подтвердили, что получали запрос от минобороны США перенаправить лишнее оружие на Украину для оказания помощи Киеву,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

сша

южная корея

украина

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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK) подтвердили, что получали запрос от минобороны США перенаправить лишнее оружие на Украину для оказания помощи Киеву, передает агентство Рёнхап. "Министерство обороны США продолжает предоставлять военную помощь из имеющихся излишков вооружений для поддержки Украины. Вооруженные силы США в Южной Корее получили запрос оказать содействие таким усилиям и предоставить часть вооружений", - сообщил представитель USFK журналистам. Он не уточнил, произошел ли уже факт отправки, когда была оказана помощь, и продолжаются ли поставки. Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что в начале ноября прошлого года USFK послали на Украину пушечные снаряды. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

сша

южная корея

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, южная корея, украина