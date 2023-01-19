https://ria.ru/20230119/ukraina-1845978919.html

Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве

Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.01.2023

Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук считает, что лидеры европейских стран были не готовы к конфликту на Украине и иногда все еще боятся оказывать... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:46

2023-01-19T14:46

2023-01-19T14:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук считает, что лидеры европейских стран были не готовы к конфликту на Украине и иногда все еще боятся оказывать помощь Киеву. "Думаю, сейчас все понимают, что европейские лидеры были на самом деле не готовы к этим масштабным военным действиям на европейском континенте. Не потому, что они хорошие или плохие. А потому, что в течение последних десятилетий уровень благосостояния, уровень комфорта в Европе были настолько высокими... европейские лидеры были в основном сосредоточены на внутренних организационных вопросах, на том, как обеспечить комфортную жизнь в Европе. Определенно, они были не готовы быть лидерами во время масштабной войны и иногда они все еще боятся этой войны", - заявил Осадчук британскому телеканалу Sky News. Украинский депутат заявил о неготовности европейских лидеров к военным действиям на континенте, комментируя нежелание Берлина предоставлять Киеву танки и о замедлении оказания помощи Украине со стороны Запада. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, нато, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр