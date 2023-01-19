Рейтинг@Mail.ru
Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845978919.html
Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве
Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.01.2023
Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук считает, что лидеры европейских стран были не готовы к конфликту на Украине и иногда все еще боятся оказывать... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:46
2023-01-19T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
нато
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbd947f70a597d26ebc00a2cde123f1f.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук считает, что лидеры европейских стран были не готовы к конфликту на Украине и иногда все еще боятся оказывать помощь Киеву. "Думаю, сейчас все понимают, что европейские лидеры были на самом деле не готовы к этим масштабным военным действиям на европейском континенте. Не потому, что они хорошие или плохие. А потому, что в течение последних десятилетий уровень благосостояния, уровень комфорта в Европе были настолько высокими... европейские лидеры были в основном сосредоточены на внутренних организационных вопросах, на том, как обеспечить комфортную жизнь в Европе. Определенно, они были не готовы быть лидерами во время масштабной войны и иногда они все еще боятся этой войны", - заявил Осадчук британскому телеканалу Sky News. Украинский депутат заявил о неготовности европейских лидеров к военным действиям на континенте, комментируя нежелание Берлина предоставлять Киеву танки и о замедлении оказания помощи Украине со стороны Запада. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bc93bf892875fe64ac7d8cc6600ee63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины, нато, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, НАТО, Россия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 19.01.2023
 
Европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине, заявили в Киеве

Депутат Рады Осадчук заявил, что европейские лидеры были не готовы к конфликту на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук считает, что лидеры европейских стран были не готовы к конфликту на Украине и иногда все еще боятся оказывать помощь Киеву.
"Думаю, сейчас все понимают, что европейские лидеры были на самом деле не готовы к этим масштабным военным действиям на европейском континенте. Не потому, что они хорошие или плохие. А потому, что в течение последних десятилетий уровень благосостояния, уровень комфорта в Европе были настолько высокими... европейские лидеры были в основном сосредоточены на внутренних организационных вопросах, на том, как обеспечить комфортную жизнь в Европе. Определенно, они были не готовы быть лидерами во время масштабной войны и иногда они все еще боятся этой войны", - заявил Осадчук британскому телеканалу Sky News.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
Украинский депутат заявил о неготовности европейских лидеров к военным действиям на континенте, комментируя нежелание Берлина предоставлять Киеву танки и о замедлении оказания помощи Украине со стороны Запада.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныНАТОРоссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала