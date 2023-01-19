https://ria.ru/20230119/tupik-1846001342.html

Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики

Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики

Россия разделяет надежду Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но пока признаков здравомыслия "по ту... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:49

2023-01-19T15:49

2023-01-19T15:55

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия разделяет надежду Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но пока признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы разделяем надежду наших белорусских друзей о том, что когда-то все же придет осознание тупиковости подобной политики, которую проводят западные политики на европейском континенте. Надежда есть, она умирает последней, но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады, которую выстроили западные партнеры бывшие", - сказал Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником."Редкие-редкие голоса", как отметил министр, иногда слышны - о необходимости выстраивать безопасность с учетом интересов всех государств, в том числе РФ и Белоруссии, но они тонут "в хоре тех", кто встал у руля ЕС и НАТО - Польши, прибалтийских республик и других стран.

https://ria.ru/20230119/krizis-1845967581.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия