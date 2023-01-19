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Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики
Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики
Россия разделяет надежду Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но пока признаков здравомыслия "по ту... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:49
2023-01-19T15:55
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия разделяет надежду Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но пока признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы разделяем надежду наших белорусских друзей о том, что когда-то все же придет осознание тупиковости подобной политики, которую проводят западные политики на европейском континенте. Надежда есть, она умирает последней, но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады, которую выстроили западные партнеры бывшие", - сказал Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником."Редкие-редкие голоса", как отметил министр, иногда слышны - о необходимости выстраивать безопасность с учетом интересов всех государств, в том числе РФ и Белоруссии, но они тонут "в хоре тех", кто встал у руля ЕС и НАТО - Польши, прибалтийских республик и других стран.
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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
15:49 19.01.2023 (обновлено: 15:55 19.01.2023)
 
Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики

Глава МИД Лавров: Россия надеется, что на Западе осознают тупиковость своей политики

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии в Минске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия разделяет надежду Белоруссии на то, что на Западе осознают тупиковость своей политики на европейском континенте, но пока признаков здравомыслия "по ту сторону баррикад" не видно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы разделяем надежду наших белорусских друзей о том, что когда-то все же придет осознание тупиковости подобной политики, которую проводят западные политики на европейском континенте. Надежда есть, она умирает последней, но пока мы не видим каких-либо признаков здравомыслия на той стороне баррикады, которую выстроили западные партнеры бывшие", - сказал Лавров на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
"Редкие-редкие голоса", как отметил министр, иногда слышны - о необходимости выстраивать безопасность с учетом интересов всех государств, в том числе РФ и Белоруссии, но они тонут "в хоре тех", кто встал у руля ЕС и НАТО - Польши, прибалтийских республик и других стран.
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