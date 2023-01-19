https://ria.ru/20230119/selkhozproduktsiya-1846107314.html

Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции

Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции - РИА Новости, 19.01.2023

Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T20:20

2023-01-19T20:20

2023-01-19T20:20

белгородская область

вячеслав гладков

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия, поручил усилить продвижение товаров сельхозпроизводителей региона в этом году, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что один из главных итогов 2022 года в сельском хозяйстве региона — увеличение посевных площадей под овощи. Объемы овощеводства по сравнению с предыдущими годами были увеличены. Расширены посевные площади для культур, входящих в "борщевой набор", в том числе и за счет стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств. "Именно с этими культурами чаще всего возникали проблемы, связанные с ценообразованием. При этом 2022 год не стал показательным по уборке картофеля. Часть площадей была не убрана из-за переувлажнения почвы. Более качественного результата аграрии ожидают в 2023 году", - говорится в сообщении. В прошлом году Белгородской области было выделено 2 миллиона рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Регион вошёл в тройку пилотных участников этого проекта. В 2023 году на эти цели будет выделено уже 2,6 миллиона рублей. По мнению местных властей, реализация социальных контрактов помогла значительно увеличить количество личных подсобных хозяйств, которые реализовывают свои овощи, в том числе и на регулярно проводимых продуктовых ярмарках. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов также планомерно растет. В период с 2018 по 2020 годы реализован план развития кооперативов, который предполагал увеличение к концу 2020 года числа эффективно работающих объединений до 200 с охватом не менее 10 тысяч сельхозтоваропроизводителей области, включая личные хозяйства. По состоянию на начало 2022 года в области действовало 207 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На начало 2023 года количество кооперативов увеличено до 210, а количество вовлеченных в их деятельность жителей превысило 15 тысяч человек. Глава региона отметил, что в 2023 году необходимо усилить продвижение белгородской продукции. По мнению Гладкова, на рынках нет четкого понимания, где на прилавках представлена белгородская продукция. В других регионах также нет представления, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. "По факту практически нет наших фермерских магазинов. Необходимо продумать систему продвижения белгородских продуктов, в том числе и за пределами региона. Для этих целей можно использовать уже заложенные нами механизмы субсидирования малых и средних предприятий", — отметил губернатор Белгородской области. По данным регионального правительства, ежегодно государственная поддержка оказывается более чем 500 сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. К концу отчетного года в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета составил более четырех миллиардов рублей. В рамках государственной поддержки АПК региона в 2023 году с Минсельхозом России были заключены 15 соглашений, в соответствии с которыми из федерального бюджета региону будут представлены средства в сумме 3,14 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html

https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html

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вячеслав гладков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия