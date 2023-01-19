https://ria.ru/20230119/selkhozproduktsiya-1846107314.html
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции - РИА Новости, 19.01.2023
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:20
2023-01-19T20:20
2023-01-19T20:20
белгородская область
вячеслав гладков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cea8eff0ba46d81ed6316c56507a891d.jpg
БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия, поручил усилить продвижение товаров сельхозпроизводителей региона в этом году, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что один из главных итогов 2022 года в сельском хозяйстве региона — увеличение посевных площадей под овощи. Объемы овощеводства по сравнению с предыдущими годами были увеличены. Расширены посевные площади для культур, входящих в "борщевой набор", в том числе и за счет стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств. "Именно с этими культурами чаще всего возникали проблемы, связанные с ценообразованием. При этом 2022 год не стал показательным по уборке картофеля. Часть площадей была не убрана из-за переувлажнения почвы. Более качественного результата аграрии ожидают в 2023 году", - говорится в сообщении. В прошлом году Белгородской области было выделено 2 миллиона рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Регион вошёл в тройку пилотных участников этого проекта. В 2023 году на эти цели будет выделено уже 2,6 миллиона рублей. По мнению местных властей, реализация социальных контрактов помогла значительно увеличить количество личных подсобных хозяйств, которые реализовывают свои овощи, в том числе и на регулярно проводимых продуктовых ярмарках. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов также планомерно растет. В период с 2018 по 2020 годы реализован план развития кооперативов, который предполагал увеличение к концу 2020 года числа эффективно работающих объединений до 200 с охватом не менее 10 тысяч сельхозтоваропроизводителей области, включая личные хозяйства. По состоянию на начало 2022 года в области действовало 207 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На начало 2023 года количество кооперативов увеличено до 210, а количество вовлеченных в их деятельность жителей превысило 15 тысяч человек. Глава региона отметил, что в 2023 году необходимо усилить продвижение белгородской продукции. По мнению Гладкова, на рынках нет четкого понимания, где на прилавках представлена белгородская продукция. В других регионах также нет представления, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. "По факту практически нет наших фермерских магазинов. Необходимо продумать систему продвижения белгородских продуктов, в том числе и за пределами региона. Для этих целей можно использовать уже заложенные нами механизмы субсидирования малых и средних предприятий", — отметил губернатор Белгородской области. По данным регионального правительства, ежегодно государственная поддержка оказывается более чем 500 сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. К концу отчетного года в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета составил более четырех миллиардов рублей. В рамках государственной поддержки АПК региона в 2023 году с Минсельхозом России были заключены 15 соглашений, в соответствии с которыми из федерального бюджета региону будут представлены средства в сумме 3,14 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221228/shkola-1841802375.html
https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760964070_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3b60a9ce2779d558da0431d7969846b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции
Глава Белгородской области Гладков поручил усилить продвижение сельхозпродукции региона
БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия, поручил усилить продвижение товаров сельхозпроизводителей региона в этом году, сообщила пресс-служба
правительства области.
Отмечается, что один из главных итогов 2022 года в сельском хозяйстве региона — увеличение посевных площадей под овощи. Объемы овощеводства по сравнению с предыдущими годами были увеличены. Расширены посевные площади для культур, входящих в "борщевой набор", в том числе и за счет стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств.
"Именно с этими культурами чаще всего возникали проблемы, связанные с ценообразованием. При этом 2022 год не стал показательным по уборке картофеля. Часть площадей была не убрана из-за переувлажнения почвы. Более качественного результата аграрии ожидают в 2023 году", - говорится в сообщении.
В прошлом году Белгородской области было выделено 2 миллиона рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Регион вошёл в тройку пилотных участников этого проекта. В 2023 году на эти цели будет выделено уже 2,6 миллиона рублей. По мнению местных властей, реализация социальных контрактов помогла значительно увеличить количество личных подсобных хозяйств, которые реализовывают свои овощи, в том числе и на регулярно проводимых продуктовых ярмарках.
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов также планомерно растет. В период с 2018 по 2020 годы реализован план развития кооперативов, который предполагал увеличение к концу 2020 года числа эффективно работающих объединений до 200 с охватом не менее 10 тысяч сельхозтоваропроизводителей области, включая личные хозяйства. По состоянию на начало 2022 года в области действовало 207 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
На начало 2023 года количество кооперативов увеличено до 210, а количество вовлеченных в их деятельность жителей превысило 15 тысяч человек. Глава региона отметил, что в 2023 году необходимо усилить продвижение белгородской продукции.
По мнению Гладкова, на рынках нет четкого понимания, где на прилавках представлена белгородская продукция. В других регионах также нет представления, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. "По факту практически нет наших фермерских магазинов. Необходимо продумать систему продвижения белгородских продуктов, в том числе и за пределами региона. Для этих целей можно использовать уже заложенные нами механизмы субсидирования малых и средних предприятий", — отметил губернатор Белгородской области.
По данным регионального правительства, ежегодно государственная поддержка оказывается более чем 500 сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. К концу отчетного года в соответствии с заключенными с Минсельхозом России
соглашениями объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета составил более четырех миллиардов рублей. В рамках государственной поддержки АПК региона в 2023 году с Минсельхозом России были заключены 15 соглашений, в соответствии с которыми из федерального бюджета региону будут представлены средства в сумме 3,14 миллиарда рублей.