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Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции - РИА Новости, 19.01.2023
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20230119/selkhozproduktsiya-1846107314.html
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции - РИА Новости, 19.01.2023
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T20:20
2023-01-19T20:20
белгородская область
вячеслав гладков
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия, поручил усилить продвижение товаров сельхозпроизводителей региона в этом году, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что один из главных итогов 2022 года в сельском хозяйстве региона — увеличение посевных площадей под овощи. Объемы овощеводства по сравнению с предыдущими годами были увеличены. Расширены посевные площади для культур, входящих в "борщевой набор", в том числе и за счет стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств. "Именно с этими культурами чаще всего возникали проблемы, связанные с ценообразованием. При этом 2022 год не стал показательным по уборке картофеля. Часть площадей была не убрана из-за переувлажнения почвы. Более качественного результата аграрии ожидают в 2023 году", - говорится в сообщении. В прошлом году Белгородской области было выделено 2 миллиона рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Регион вошёл в тройку пилотных участников этого проекта. В 2023 году на эти цели будет выделено уже 2,6 миллиона рублей. По мнению местных властей, реализация социальных контрактов помогла значительно увеличить количество личных подсобных хозяйств, которые реализовывают свои овощи, в том числе и на регулярно проводимых продуктовых ярмарках. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов также планомерно растет. В период с 2018 по 2020 годы реализован план развития кооперативов, который предполагал увеличение к концу 2020 года числа эффективно работающих объединений до 200 с охватом не менее 10 тысяч сельхозтоваропроизводителей области, включая личные хозяйства. По состоянию на начало 2022 года в области действовало 207 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На начало 2023 года количество кооперативов увеличено до 210, а количество вовлеченных в их деятельность жителей превысило 15 тысяч человек. Глава региона отметил, что в 2023 году необходимо усилить продвижение белгородской продукции. По мнению Гладкова, на рынках нет четкого понимания, где на прилавках представлена белгородская продукция. В других регионах также нет представления, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. "По факту практически нет наших фермерских магазинов. Необходимо продумать систему продвижения белгородских продуктов, в том числе и за пределами региона. Для этих целей можно использовать уже заложенные нами механизмы субсидирования малых и средних предприятий", — отметил губернатор Белгородской области. По данным регионального правительства, ежегодно государственная поддержка оказывается более чем 500 сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. К концу отчетного года в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета составил более четырех миллиардов рублей. В рамках государственной поддержки АПК региона в 2023 году с Минсельхозом России были заключены 15 соглашений, в соответствии с которыми из федерального бюджета региону будут представлены средства в сумме 3,14 миллиарда рублей.
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вячеслав гладков, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
20:20 19.01.2023
 
Гладков поручил усилить продвижение белгородской сельхозпродукции

Глава Белгородской области Гладков поручил усилить продвижение сельхозпродукции региона

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече со своим заместителем Юлией Щедриной, курирующей вопросы сельского хозяйства и продовольствия, поручил усилить продвижение товаров сельхозпроизводителей региона в этом году, сообщила пресс-служба правительства области.
Отмечается, что один из главных итогов 2022 года в сельском хозяйстве региона — увеличение посевных площадей под овощи. Объемы овощеводства по сравнению с предыдущими годами были увеличены. Расширены посевные площади для культур, входящих в "борщевой набор", в том числе и за счет стимулирования деятельности личных подсобных хозяйств.
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"Именно с этими культурами чаще всего возникали проблемы, связанные с ценообразованием. При этом 2022 год не стал показательным по уборке картофеля. Часть площадей была не убрана из-за переувлажнения почвы. Более качественного результата аграрии ожидают в 2023 году", - говорится в сообщении.
В прошлом году Белгородской области было выделено 2 миллиона рублей на возмещение затрат личных подсобных хозяйств на производство овощей. Регион вошёл в тройку пилотных участников этого проекта. В 2023 году на эти цели будет выделено уже 2,6 миллиона рублей. По мнению местных властей, реализация социальных контрактов помогла значительно увеличить количество личных подсобных хозяйств, которые реализовывают свои овощи, в том числе и на регулярно проводимых продуктовых ярмарках.
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов также планомерно растет. В период с 2018 по 2020 годы реализован план развития кооперативов, который предполагал увеличение к концу 2020 года числа эффективно работающих объединений до 200 с охватом не менее 10 тысяч сельхозтоваропроизводителей области, включая личные хозяйства. По состоянию на начало 2022 года в области действовало 207 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
На начало 2023 года количество кооперативов увеличено до 210, а количество вовлеченных в их деятельность жителей превысило 15 тысяч человек. Глава региона отметил, что в 2023 году необходимо усилить продвижение белгородской продукции.
По мнению Гладкова, на рынках нет четкого понимания, где на прилавках представлена белгородская продукция. В других регионах также нет представления, что Белгородская область является производителем большого количества продуктов питания. "По факту практически нет наших фермерских магазинов. Необходимо продумать систему продвижения белгородских продуктов, в том числе и за пределами региона. Для этих целей можно использовать уже заложенные нами механизмы субсидирования малых и средних предприятий", — отметил губернатор Белгородской области.
По данным регионального правительства, ежегодно государственная поддержка оказывается более чем 500 сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. К концу отчетного года в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями объем государственной поддержки за счет средств федерального бюджета составил более четырех миллиардов рублей. В рамках государственной поддержки АПК региона в 2023 году с Минсельхозом России были заключены 15 соглашений, в соответствии с которыми из федерального бюджета региону будут представлены средства в сумме 3,14 миллиарда рублей.
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