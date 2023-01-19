https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html
В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей
В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей - РИА Новости, 19.01.2023
В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей
Административный протокол составили за неповиновение полиции на мужчину, который гулял по Сириусу в белом плаще с саблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:08
2023-01-19T16:08
2023-01-19T16:08
происшествия
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краснодарский край
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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Административный протокол составили за неповиновение полиции на мужчину, который гулял по Сириусу в белом плаще с саблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОМВД по федеральной территории. Ранее в соцсетях появилось видео с задержанием мужчины, который, по словам очевидцев, был одет как наемный убийца и держал в руках саблю. Как рассказали в ОМВД, мужчина, вызвавший подозрения у правоохранителей во время патрулирования в Сириусе, не смог объяснить свой внешний вид, у него также отсутствовали документы, поэтому его пришлось отправить в полицейский участок. Сабля была изъята и отправлена на экспертизу. "Молодой человек отказался проследовать в отдел полиции для установления личности. В отношении 28-летнего жителя Волгоградской области составлен административный протокол по статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Предмет, похожий на саблю, оказался сувенирным изделием", - добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Сочи
В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей
В Сириусе составили административный протокол на мужчину, гулявшего в белом плаще с саблей
СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Административный протокол составили за неповиновение полиции на мужчину, который гулял по Сириусу в белом плаще с саблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОМВД по федеральной территории.
Ранее в соцсетях появилось видео с задержанием мужчины, который, по словам очевидцев, был одет как наемный убийца и держал в руках саблю.
Как рассказали в ОМВД, мужчина, вызвавший подозрения у правоохранителей во время патрулирования в Сириусе, не смог объяснить свой внешний вид, у него также отсутствовали документы, поэтому его пришлось отправить в полицейский участок. Сабля была изъята и отправлена на экспертизу.
"Молодой человек отказался проследовать в отдел полиции для установления личности. В отношении 28-летнего жителя Волгоградской области
составлен административный протокол по статье 19.3. КоАП РФ
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Предмет, похожий на саблю, оказался сувенирным изделием", - добавил собеседник агентства.