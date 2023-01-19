https://ria.ru/20230119/sablya-1846010430.html

В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей

В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей - РИА Новости, 19.01.2023

В Сириусе мужчина разгуливал по улице в образе наемного убийцы с саблей

Административный протокол составили за неповиновение полиции на мужчину, который гулял по Сириусу в белом плаще с саблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:08

2023-01-19T16:08

2023-01-19T16:08

происшествия

россия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 19 янв – РИА Новости. Административный протокол составили за неповиновение полиции на мужчину, который гулял по Сириусу в белом плаще с саблей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОМВД по федеральной территории. Ранее в соцсетях появилось видео с задержанием мужчины, который, по словам очевидцев, был одет как наемный убийца и держал в руках саблю. Как рассказали в ОМВД, мужчина, вызвавший подозрения у правоохранителей во время патрулирования в Сириусе, не смог объяснить свой внешний вид, у него также отсутствовали документы, поэтому его пришлось отправить в полицейский участок. Сабля была изъята и отправлена на экспертизу. "Молодой человек отказался проследовать в отдел полиции для установления личности. В отношении 28-летнего жителя Волгоградской области составлен административный протокол по статье 19.3. КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Предмет, похожий на саблю, оказался сувенирным изделием", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230119/avtomat-1845911692.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодарский край, сочи