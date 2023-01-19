https://ria.ru/20230119/povestki-1846063944.html

СМИ: в Киеве коммунальщики начали раздавать повестки

СМИ: в Киеве коммунальщики начали раздавать повестки - РИА Новости, 19.01.2023

СМИ: в Киеве коммунальщики начали раздавать повестки

В Киеве повестки начали раздавать коммунальщики, сообщает в четверг украинское интернет издание "Страна". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:48

2023-01-19T17:48

2023-01-19T17:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Киеве повестки начали раздавать коммунальщики, сообщает в четверг украинское интернет издание "Страна". Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудникам военкоматов на Украине приходится раздавать повестки в людных местах, так как при визите на дом люди просто не открывают двери. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. "В Киеве повестки по домам разносят коммунальщики", - сообщило издание, опубликовав видео, записанное в столице. На видео дворники утверждают, что военкоматы передают повестки в ЖЭКи, после чего коммунальщики разносят их по домам. По словам коммунальщиков, такой порядок прописан в должностной инструкции. Ранее украинские СМИ сообщали, что власти Николаевской области Украины призвали мужчин призывного возраста прибыть в военкоматы для уточнения персональных данных, не дожидаясь повесток, за невыполнение требования нарушителей ждет административная ответственность. Также украинские СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Согласно принятому в конце декабря 2022 года постановлению кабинета министров Украины, теперь не только военные и разведывательные ведомства, но и руководители предприятий и предприниматели обязаны доводить до сотрудников информацию о призыве под личную подпись призывника. При трудоустройстве также необходимо предоставить данные о постановке на воинский учет и сообщить в военкомат о новом месте работы. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844688015.html

https://ria.ru/20221225/vsu-1841217314.html

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр