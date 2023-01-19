https://ria.ru/20230119/pogoda-1845966694.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.01.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:11
2023-01-19T14:11
2023-01-19T14:11
общество
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гидрометцентр
московская область (подмосковье)
россия
погода
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве объявлено до полудня 21 января, о гололедице - до 22 часов 20 января; в Подмосковье предупреждение о гололедице действует до полудня 21 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), россия, погода
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье), Россия, Погода
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы