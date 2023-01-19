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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.01.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.01.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:11
2023-01-19T14:11
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
россия
погода
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве объявлено до полудня 21 января, о гололедице - до 22 часов 20 января; в Подмосковье предупреждение о гололедице действует до полудня 21 января.
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общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), россия, погода
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье), Россия, Погода
14:11 19.01.2023
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве объявлено до полудня 21 января, о гололедице - до 22 часов 20 января; в Подмосковье предупреждение о гололедице действует до полудня 21 января.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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ОбществоМоскваГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)РоссияПогода
 
 
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