https://ria.ru/20230119/pogoda-1845966694.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.01.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:11

2023-01-19T14:11

2023-01-19T14:11

общество

москва

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

россия

погода

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за ветра и гололедицы, а в Подмосковье - из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве объявлено до полудня 21 января, о гололедице - до 22 часов 20 января; в Подмосковье предупреждение о гололедице действует до полудня 21 января.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье), россия, погода