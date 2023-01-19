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Биография Бориса Писториуса

Биография Бориса Писториуса - РИА Новости, 19.01.2023

Биография Бориса Писториуса

Немецкий политик Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония). РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:40

2023-01-19T18:40

2023-01-19T18:40

справки

борис писториус

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Немецкий политик Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке (земля Нижняя Саксония).После окончания гимназии Эрнста Морица Арндта в 1978-1980 годах проходил стажировку в сфере оптовой торговли.В 1980-1981 годах служил в армии.С 1981 по 1987 год изучал право в Университете Оснабрюка и Вестфальском университете имени Вильгельма в Мюнстере. С 1982 по 1983 год изучал французский язык в Западном католическом университет в Анже (Université Catholique del'Ouest, Франция).В 1987 году стал первый государственный экзамен по праву, в 1990 году – второй государственный экзамен по праву.С 1990 занимался адвокатской практикой.В 1991 году перешел на государственную службу, работал в администрации Нижней Саксонии.С 1991 по 1995 год был личным советником министра внутренних дел Нижней Саксонии Герхарда Глоговски.В 1995-1996 годах был заместителем главы канцелярии министра Глоговски.В 1997-2006 годах работал в управе округа Везер-Эмс, в 2002-2006 годах был начальником отдела "Школы и спорт". Член Социал-демократической партии Германии с 1976 года. С 1996 по 2013 год – член городского совета Оснабрюка. С 1999 по 2002 год был заместителем мэра Оснабрюка. В 2006-2013 годах занимал пост мэра Оснабрюка.С февраля 2013 года – министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и заместитель члена Федерального совета. С ноября 2017 года – член парламента земли Нижняя Саксония. Переизбран в 2022 году. Писториус считается одним из самых популярных министров Нижней Саксонии.В 2017 году он отвечал за внутреннюю безопасность в теневом кабинете тогдашнего кандидата в канцлеры Мартина Шульца. В 2019 году баллотировался на пост президента СДПГ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борис писториус