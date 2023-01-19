https://ria.ru/20230119/patrulirovanie-1846002666.html

Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы

Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы - РИА Новости, 19.01.2023

Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы

Летные экипажи на совместных учениях вооруженных сил РФ и Белоруссии отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:52

2023-01-19T15:52

2023-01-19T15:52

союзное государство

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Летные экипажи на совместных учениях вооруженных сил РФ и Белоруссии отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль белорусской государственной границы, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "В ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Летно-тактические учения Союзного государства проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.

https://ria.ru/20230119/oborona-1845927003.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия