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Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы - РИА Новости, 19.01.2023
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Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы
Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы - РИА Новости, 19.01.2023
Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы
Летные экипажи на совместных учениях вооруженных сил РФ и Белоруссии отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:52
2023-01-19T15:52
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Летные экипажи на совместных учениях вооруженных сил РФ и Белоруссии отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль белорусской государственной границы, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "В ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Летно-тактические учения Союзного государства проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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безопасность, белоруссия, россия
Союзное государство, Безопасность, Белоруссия, Россия
15:52 19.01.2023
 
Россия и Белоруссия отработали авиапатрулирование вдоль границы

Авиация Союзного государства отработала патрулирование вдоль белорусской границы

© Sputnik / Перейти в медиабанкВертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Летные экипажи на совместных учениях вооруженных сил РФ и Белоруссии отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль белорусской государственной границы, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В ходе совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации летные экипажи отработали вопросы ведения воздушной разведки, совместного патрулирования воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Летно-тактические учения Союзного государства проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля.
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