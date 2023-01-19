https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html

В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды

В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.01.2023

В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды

Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:57

2023-01-19T16:57

2023-01-19T16:57

происшествия

орел

жкх

россия

вода

отопление

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БРЯНСК, 19 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. "В связи с устранением течи в районе дома №310/1 по ул. Комсомольской... отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района.... Котельная на ул. Авиационной, 1 полностью отключена до 24.00. Отопление также отсутствует по ул. Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 370, 380, ул. Авиационной, д.7/1, д. 7/2", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в попавших в зону отключения домах проживают, ориентировочно, 10 тысяч человек. На устранении аварии работает бригада АО "Орелгортеплоэнерго". Температура воздуха в Орле +4 градуса.

https://ria.ru/20230119/otoplenie-1845952844.html

https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, орел, жкх, россия, вода, отопление