Рейтинг@Mail.ru
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.01.2023
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:57
2023-01-19T16:57
происшествия
орел
жкх
россия
вода
отопление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:334:3551:2331_1920x0_80_0_0_bdcaf667fbdd60bb024901be6eea234c.jpg
БРЯНСК, 19 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. "В связи с устранением течи в районе дома №310/1 по ул. Комсомольской... отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района.... Котельная на ул. Авиационной, 1 полностью отключена до 24.00. Отопление также отсутствует по ул. Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 370, 380, ул. Авиационной, д.7/1, д. 7/2", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в попавших в зону отключения домах проживают, ориентировочно, 10 тысяч человек. На устранении аварии работает бригада АО "Орелгортеплоэнерго". Температура воздуха в Орле +4 градуса.
https://ria.ru/20230119/otoplenie-1845952844.html
https://ria.ru/20230118/kipyatok-1845770824.html
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:0:3551:2663_1920x0_80_0_0_b7340751b246a2a5b1efb3ec44902a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орел, жкх, россия, вода, отопление
Происшествия, Орел, ЖКХ, Россия, Вода, Отопление
16:57 19.01.2023
 
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды

В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды из-за аварии

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 19 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города.
"В связи с устранением течи в районе дома №310/1 по ул. Комсомольской... отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района.... Котельная на ул. Авиационной, 1 полностью отключена до 24.00. Отопление также отсутствует по ул. Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 370, 380, ул. Авиационной, д.7/1, д. 7/2", - говорится в сообщении.
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
13:29
В Краснодаре почти 40 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в попавших в зону отключения домах проживают, ориентировочно, 10 тысяч человек.
На устранении аварии работает бригада АО "Орелгортеплоэнерго".
Температура воздуха в Орле +4 градуса.
Затопление улици кипятком в Пионерском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:27
В Екатеринбурге несколько улиц затопило кипятком
 
ПроисшествияОрелЖКХРоссияВодаОтопление
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала