https://ria.ru/20230119/otoplenie-1846028453.html
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды - РИА Новости, 19.01.2023
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:57
2023-01-19T16:57
2023-01-19T16:57
происшествия
орел
жкх
россия
вода
отопление
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БРЯНСК, 19 янв - РИА Новости. Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает администрация города. "В связи с устранением течи в районе дома №310/1 по ул. Комсомольской... отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района.... Котельная на ул. Авиационной, 1 полностью отключена до 24.00. Отопление также отсутствует по ул. Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 370, 380, ул. Авиационной, д.7/1, д. 7/2", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в попавших в зону отключения домах проживают, ориентировочно, 10 тысяч человек. На устранении аварии работает бригада АО "Орелгортеплоэнерго". Температура воздуха в Орле +4 градуса.
https://ria.ru/20230119/otoplenie-1845952844.html
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происшествия, орел, жкх, россия, вода, отопление
Происшествия, Орел, ЖКХ, Россия, Вода, Отопление
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды
В Орле около десяти тысяч жителей остались без отопления и горячей воды из-за аварии
БРЯНСК, 19 янв - РИА Новости.
Около 10 тысяч жителей в Орле остались без отопления и горячего водоснабжения из-за аварийных работ, сообщает
администрация города.
"В связи с устранением течи в районе дома №310/1 по ул. Комсомольской... отключено отопление и горячее водоснабжение в некоторых домах Заводского района.... Котельная на ул. Авиационной, 1 полностью отключена до 24.00. Отопление также отсутствует по ул. Комсомольской, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322а, 324, 326, 328, 332, 334, 370, 380, ул. Авиационной, д.7/1, д. 7/2", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, в попавших в зону отключения домах проживают, ориентировочно, 10 тысяч человек.
На устранении аварии работает бригада АО "Орелгортеплоэнерго".
Температура воздуха в Орле +4 градуса.