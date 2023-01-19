https://ria.ru/20230119/otel-1846084948.html

Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях

Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях - РИА Новости, 19.01.2023

Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях

Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:53

2023-01-19T18:53

2023-01-19T18:53

туризм

новости - туризм

краснодарский край

сочи

адлер

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839199645_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8703ebad4b5b19f3041d060eef62e096.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel."Сильнее всего в январе упала стоимость номеров на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани — экономия здесь в среднем составляет от двух до четырех тысяч рублей в сутки", — отмечают в сервисе.Также выгоднее стало бронировать гостиницы в Самаре, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Но эта тенденция характерна не для всех регионов страны: например, в Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде проживание на каникулах, наоборот, обходилось дешевле на 7-28 процентов.К следующим длинным выходным — с 23 по 26 февраля — аналитики прогнозируют традиционное повышение цен, связанное с ростом спроса на отдых. Уже сейчас номера на эти даты стоят на 11 процентов больше, чем в январе.

https://ria.ru/20230119/kurorty-1845815181.html

краснодарский край

сочи

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, краснодарский край, сочи, адлер, отдых в россии