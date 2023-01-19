https://ria.ru/20230119/otel-1846084948.html
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:53
2023-01-19T18:53
2023-01-19T18:53
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel."Сильнее всего в январе упала стоимость номеров на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани — экономия здесь в среднем составляет от двух до четырех тысяч рублей в сутки", — отмечают в сервисе.Также выгоднее стало бронировать гостиницы в Самаре, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Но эта тенденция характерна не для всех регионов страны: например, в Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде проживание на каникулах, наоборот, обходилось дешевле на 7-28 процентов.К следующим длинным выходным — с 23 по 26 февраля — аналитики прогнозируют традиционное повышение цен, связанное с ростом спроса на отдых. Уже сейчас номера на эти даты стоят на 11 процентов больше, чем в январе.
https://ria.ru/20230119/kurorty-1845815181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, краснодарский край, сочи, адлер, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Адлер, отдых в России
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
MTC Travel: снижение цен на проживание в отелях России составило 16 процентов