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Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях - РИА Новости, 19.01.2023
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Туризм
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Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях - РИА Новости, 19.01.2023
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:53
2023-01-19T18:53
туризм
новости - туризм
краснодарский край
сочи
адлер
отдых в россии
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel."Сильнее всего в январе упала стоимость номеров на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани — экономия здесь в среднем составляет от двух до четырех тысяч рублей в сутки", — отмечают в сервисе.Также выгоднее стало бронировать гостиницы в Самаре, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Но эта тенденция характерна не для всех регионов страны: например, в Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде проживание на каникулах, наоборот, обходилось дешевле на 7-28 процентов.К следующим длинным выходным — с 23 по 26 февраля — аналитики прогнозируют традиционное повышение цен, связанное с ростом спроса на отдых. Уже сейчас номера на эти даты стоят на 11 процентов больше, чем в январе.
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краснодарский край
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новости - туризм, краснодарский край, сочи, адлер, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Сочи, Адлер, отдых в России
18:53 19.01.2023
 
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях

MTC Travel: снижение цен на проживание в отелях России составило 16 процентов

© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей КоршуновОтель "Riviera Sunrise Resort & SPA" в Алуште
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей Коршунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эксперты отметили снижении цен на проживание в российских отелях на 16 процентов после новогодних каникул, сообщают в пресс-службе MTC Travel.
"Сильнее всего в январе упала стоимость номеров на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани — экономия здесь в среднем составляет от двух до четырех тысяч рублей в сутки", — отмечают в сервисе.
Также выгоднее стало бронировать гостиницы в Самаре, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Но эта тенденция характерна не для всех регионов страны: например, в Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде проживание на каникулах, наоборот, обходилось дешевле на 7-28 процентов.
К следующим длинным выходным — с 23 по 26 февраля — аналитики прогнозируют традиционное повышение цен, связанное с ростом спроса на отдых. Уже сейчас номера на эти даты стоят на 11 процентов больше, чем в январе.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайСочиАдлеротдых в России
 
 
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