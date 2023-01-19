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В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения - РИА Новости, 19.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения - РИА Новости, 19.01.2023
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения
Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:47
2023-01-19T11:47
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и педагогов о любом происшествии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, доступом к школьным громкоговорителям оснастили 15 мобильных телефонов сотрудников. В случае необходимости каждый из них сможет послать сигнал и информацию услышат во всем лицее. Кроме того, школа подключена к областной системе оповещения, то есть в здании могут транслироваться сообщения МЧС.Артамонов подчеркнул, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой отметила, что использование мобильных телефонов в таком ключе является правильным решением, и подобный опыт необходимо распространить на другие школы региона."Безопасности образовательных учреждений сейчас уделяется повышенное внимание. Важно предусмотреть все возможные риски, оточить меры реагирования, а в идеале научиться их предотвращать", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:47 19.01.2023
 

В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и педагогов о любом происшествии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, доступом к школьным громкоговорителям оснастили 15 мобильных телефонов сотрудников. В случае необходимости каждый из них сможет послать сигнал и информацию услышат во всем лицее. Кроме того, школа подключена к областной системе оповещения, то есть в здании могут транслироваться сообщения МЧС.
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 16:01Липецкая область
На дорогах Липецкой области начался ямочный ремонт
Артамонов подчеркнул, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой отметила, что использование мобильных телефонов в таком ключе является правильным решением, и подобный опыт необходимо распространить на другие школы региона.
"Безопасности образовательных учреждений сейчас уделяется повышенное внимание. Важно предусмотреть все возможные риски, оточить меры реагирования, а в идеале научиться их предотвращать", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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