https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html

В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения

В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения - РИА Новости, 19.01.2023

В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения

Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:47

2023-01-19T11:47

2023-01-19T11:47

липецкая область

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845916703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6eac5718e3b2c8145d6f8179d7d7f131.jpg

ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и педагогов о любом происшествии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, доступом к школьным громкоговорителям оснастили 15 мобильных телефонов сотрудников. В случае необходимости каждый из них сможет послать сигнал и информацию услышат во всем лицее. Кроме того, школа подключена к областной системе оповещения, то есть в здании могут транслироваться сообщения МЧС.Артамонов подчеркнул, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой отметила, что использование мобильных телефонов в таком ключе является правильным решением, и подобный опыт необходимо распространить на другие школы региона."Безопасности образовательных учреждений сейчас уделяется повышенное внимание. Важно предусмотреть все возможные риски, оточить меры реагирования, а в идеале научиться их предотвращать", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230118/remont-1845759968.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)