https://ria.ru/20230119/opoveschenie-1845917212.html
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения - РИА Новости, 19.01.2023
В лицее липецкого села установили систему интеллектуального оповещения
Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:47
2023-01-19T11:47
2023-01-19T11:47
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и педагогов о любом происшествии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, доступом к школьным громкоговорителям оснастили 15 мобильных телефонов сотрудников. В случае необходимости каждый из них сможет послать сигнал и информацию услышат во всем лицее. Кроме того, школа подключена к областной системе оповещения, то есть в здании могут транслироваться сообщения МЧС.Артамонов подчеркнул, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой отметила, что использование мобильных телефонов в таком ключе является правильным решением, и подобный опыт необходимо распространить на другие школы региона."Безопасности образовательных учреждений сейчас уделяется повышенное внимание. Важно предусмотреть все возможные риски, оточить меры реагирования, а в идеале научиться их предотвращать", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230118/remont-1845759968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЛИПЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Система интеллектуального управления "Умная школа", установленная в лицее села Хлевное Липецкой области, позволит максимально быстро оповещать учащихся и педагогов о любом происшествии, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, доступом к школьным громкоговорителям оснастили 15 мобильных телефонов сотрудников. В случае необходимости каждый из них сможет послать сигнал и информацию услышат во всем лицее. Кроме того, школа подключена к областной системе оповещения, то есть в здании могут транслироваться сообщения МЧС
.
Артамонов подчеркнул, что комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой отметила, что использование мобильных телефонов в таком ключе является правильным решением, и подобный опыт необходимо распространить на другие школы региона.
"Безопасности образовательных учреждений сейчас уделяется повышенное внимание. Важно предусмотреть все возможные риски, оточить меры реагирования, а в идеале научиться их предотвращать", – сказал Артамонов.