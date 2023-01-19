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Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве
Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-19T11:31
2023-01-19T11:31
2023-01-24T16:03
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений провели в 2022 году. Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди объектов, на которых проводились работы, Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты. "Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - уточнили в комплексе городского хозяйства. Отмечается, что с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Такую очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.
https://ria.ru/20221219/moskva-1839745427.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений провели в 2022 году. Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди объектов, на которых проводились работы, Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты.
"Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - уточнили в комплексе городского хозяйства
.
Отмечается, что с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Такую очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.