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Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
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Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве - РИА Новости, 24.01.2023
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве
Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-19T11:31
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений провели в 2022 году. Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди объектов, на которых проводились работы, Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты. "Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - уточнили в комплексе городского хозяйства. Отмечается, что с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Такую очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
11:31 19.01.2023 (обновлено: 16:03 24.01.2023)
 

Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыПескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году
Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений провели в 2022 году. Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди объектов, на которых проводились работы, Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты.
"Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - уточнили в комплексе городского хозяйства.
Отмечается, что с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Такую очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.
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