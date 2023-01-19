https://ria.ru/20230119/ochistka-1847116988.html

Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве

Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве - РИА Новости, 24.01.2023

Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве

Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-19T11:31

2023-01-19T11:31

2023-01-24T16:03

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пескоструйную очистку более 200 столичных инженерных сооружений провели в 2022 году, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Пескоструйную очистку более 200 инженерных сооружений провели в 2022 году. Работы прошли на мостах, путепроводах, набережных, в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди объектов, на которых проводились работы, Новоспасский, Большой Краснохолмский, Большой Устьинский, Крымский, Бородинский мосты. "Перечень объектов ежегодно обновляется – он зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы – раз в пять лет", - уточнили в комплексе городского хозяйства. Отмечается, что с помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет. Такую очистку проводят в теплое время года – с апреля по октябрь – и только в дневное время.

https://ria.ru/20221219/moskva-1839745427.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы