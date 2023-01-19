https://ria.ru/20230119/nato-1846089472.html
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО
Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:10
2023-01-19T19:10
2023-01-19T19:10
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов. По словам адмирала, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей. Он добавил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время". В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте. По словам Бауэра, участники заседания военного комитета "сконцентрировались на вопросах коллективной обороны". Он подчеркнул, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху в сфере международной безопасности". "Начальники генштабов обсуждали, как усилить оборону и безопасность, мы продемонстрировали миру способность усилить наше присутствие там и тогда, когда это необходимо. Мы обсудили пути усиления нашей силы, НАТО и национальные власти будут сотрудничать тесно как никогда, действовать быстро", - пояснил он.
https://ria.ru/20230119/konflikt-1846072278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роб бауэр, украина, европа, нато
В мире, Роб Бауэр, Украина, Европа, НАТО
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО
Глава военного комитета НАТО Бауэр: конфликт на Украине показал важность запасов оружия
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.
"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - сказал он.
По словам адмирала, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей. Он добавил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".
В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе
Кристофер Каволи отметил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.
По словам Бауэра, участники заседания военного комитета "сконцентрировались на вопросах коллективной обороны". Он подчеркнул, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху в сфере международной безопасности". "Начальники генштабов обсуждали, как усилить оборону и безопасность, мы продемонстрировали миру способность усилить наше присутствие там и тогда, когда это необходимо. Мы обсудили пути усиления нашей силы, НАТО и национальные власти будут сотрудничать тесно как никогда, действовать быстро", - пояснил он.