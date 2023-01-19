https://ria.ru/20230119/nato-1846089472.html

Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО

Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023

Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО

Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:10

2023-01-19T19:10

2023-01-19T19:10

в мире

роб бауэр

украина

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов. По словам адмирала, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей. Он добавил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время". В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте. По словам Бауэра, участники заседания военного комитета "сконцентрировались на вопросах коллективной обороны". Он подчеркнул, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху в сфере международной безопасности". "Начальники генштабов обсуждали, как усилить оборону и безопасность, мы продемонстрировали миру способность усилить наше присутствие там и тогда, когда это необходимо. Мы обсудили пути усиления нашей силы, НАТО и национальные власти будут сотрудничать тесно как никогда, действовать быстро", - пояснил он.

https://ria.ru/20230119/konflikt-1846072278.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, роб бауэр, украина, европа, нато