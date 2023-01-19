Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/nato-1846089472.html
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО
Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:10
2023-01-19T19:10
в мире
роб бауэр
украина
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов. По словам адмирала, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей. Он добавил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время". В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте. По словам Бауэра, участники заседания военного комитета "сконцентрировались на вопросах коллективной обороны". Он подчеркнул, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху в сфере международной безопасности". "Начальники генштабов обсуждали, как усилить оборону и безопасность, мы продемонстрировали миру способность усилить наше присутствие там и тогда, когда это необходимо. Мы обсудили пути усиления нашей силы, НАТО и национальные власти будут сотрудничать тесно как никогда, действовать быстро", - пояснил он.
https://ria.ru/20230119/konflikt-1846072278.html
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a357ff4dcda493d47a8533d213716bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роб бауэр, украина, европа, нато
В мире, Роб Бауэр, Украина, Европа, НАТО
19:10 19.01.2023
 
Конфликт на Украине показал важность запасов оружия, заявили в НАТО

Глава военного комитета НАТО Бауэр: конфликт на Украине показал важность запасов оружия

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Конфликт на Украине показал важность поддержания на достаточном уровне запасов оружия и боеприпасов, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам заседания комитета на уровне начальников генштабов.
"Запасы оружия, боеприпасов, техники необходимы, так как все одновременно могут испытать потребность в них, особенно с учетом интенсивности использования вооружения на Украине", - сказал он.
По словам адмирала, для повышения производственных мощностей необходимы инвесторы и соответствующие решения производителей. Он добавил, что "военные донесли до политического руководства необходимость наращивания производства, но это займёт какое-то время".
В свою очередь, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что НАТО также планируют изучать опыт использования западного оружия в украинском конфликте.
По словам Бауэра, участники заседания военного комитета "сконцентрировались на вопросах коллективной обороны". Он подчеркнул, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху в сфере международной безопасности". "Начальники генштабов обсуждали, как усилить оборону и безопасность, мы продемонстрировали миру способность усилить наше присутствие там и тогда, когда это необходимо. Мы обсудили пути усиления нашей силы, НАТО и национальные власти будут сотрудничать тесно как никогда, действовать быстро", - пояснил он.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
18:17Специальная военная операция на Украине
В НАТО ответили на вопрос об угрозе конфликта с Россией
 
В миреРоб БауэрУкраинаЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала