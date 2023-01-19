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МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку - РИА Новости, 19.01.2023
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МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку
МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку - РИА Новости, 19.01.2023
МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку
Минэкономразвития России весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку, сообщил глава министерства Максим Решетников. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:43
2023-01-19T16:43
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку, сообщил глава министерства Максим Решетников. "У нас по порядку в марте-апреле идет пересмотр базовых условий сценарных, по которым мы уточняем этот год и делаем трехлетку в соответствии с регламентом", - сказал он журналистам. Министр добавил, что будет пересматриваться прогноз в целом. "Если вы обратили внимание, существенно Росстат пересчитал в конце декабря (оценку ВВП за 2021 год). Это повлияет на уточнение многих параметров", - прокомментировал Решетников вопрос, будет ли ведомство уточнять прогноз по ВВП. Росстат в декабре пересмотрел данные по росту экономики России в 2021 году с 4,7% до 5,6%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году снизился на 2,9%, а в 2023 году снижение замедлится до 0,8%, при этом в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до 4% год к году после 4,5% год к году в октябре, за 11 месяцев 2022 года снижение составило 2,1% в годовом выражении.
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
16:43 19.01.2023
 
МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку

МЭР в марте-апреле уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку, сообщил глава министерства Максим Решетников.
"У нас по порядку в марте-апреле идет пересмотр базовых условий сценарных, по которым мы уточняем этот год и делаем трехлетку в соответствии с регламентом", - сказал он журналистам.
Министр добавил, что будет пересматриваться прогноз в целом. "Если вы обратили внимание, существенно Росстат пересчитал в конце декабря (оценку ВВП за 2021 год). Это повлияет на уточнение многих параметров", - прокомментировал Решетников вопрос, будет ли ведомство уточнять прогноз по ВВП.
Росстат в декабре пересмотрел данные по росту экономики России в 2021 году с 4,7% до 5,6%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году снизился на 2,9%, а в 2023 году снижение замедлится до 0,8%, при этом в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.
В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до 4% год к году после 4,5% год к году в октябре, за 11 месяцев 2022 года снижение составило 2,1% в годовом выражении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-туркменского бизнес-форума в Ашхабаде. 19 января 2023 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
16:16
Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин
 
ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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