https://ria.ru/20230119/minekonomrazvitiya-1846021491.html

МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку

МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку - РИА Новости, 19.01.2023

МЭР весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку

Минэкономразвития России весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку, сообщил глава министерства Максим Решетников. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:43

2023-01-19T16:43

2023-01-19T16:43

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России весной уточнит прогноз базовых сценарных условий на трехлетку, сообщил глава министерства Максим Решетников. "У нас по порядку в марте-апреле идет пересмотр базовых условий сценарных, по которым мы уточняем этот год и делаем трехлетку в соответствии с регламентом", - сказал он журналистам. Министр добавил, что будет пересматриваться прогноз в целом. "Если вы обратили внимание, существенно Росстат пересчитал в конце декабря (оценку ВВП за 2021 год). Это повлияет на уточнение многих параметров", - прокомментировал Решетников вопрос, будет ли ведомство уточнять прогноз по ВВП. Росстат в декабре пересмотрел данные по росту экономики России в 2021 году с 4,7% до 5,6%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2022 году снизился на 2,9%, а в 2023 году снижение замедлится до 0,8%, при этом в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении замедлил снижение до 4% год к году после 4,5% год к году в октябре, за 11 месяцев 2022 года снижение составило 2,1% в годовом выражении.

https://ria.ru/20230119/ekonomika-1846011950.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)