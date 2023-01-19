https://ria.ru/20230119/lenoblast-1845925174.html

Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ

Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ - РИА Новости, 19.01.2023

Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ

Ленинградская область в 2023 году вошла в перечень регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:13

2023-01-19T12:13

2023-01-19T12:13

ленинградская область

автомобили

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Ленинградская область в 2023 году вошла в перечень регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на само оборудование. "В результате бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта", — пояснили в пресс-службе, добавив, что таким образом, фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.По данным обладминистрациии, стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети "Газпром" составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина."Мы видим огромные перспективы в использовании компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность", – сказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

автомобили, россия