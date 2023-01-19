Рейтинг@Mail.ru
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230119/lenoblast-1845925174.html
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ - РИА Новости, 19.01.2023
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ
Ленинградская область в 2023 году вошла в перечень регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:13
2023-01-19T12:13
ленинградская область
автомобили
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845921773_0:77:738:492_1920x0_80_0_0_bcd87ce9c5515830df413ec5a7005ca4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Ленинградская область в 2023 году вошла в перечень регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на само оборудование. "В результате бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта", — пояснили в пресс-службе, добавив, что таким образом, фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.По данным обладминистрациии, стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети "Газпром" составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина."Мы видим огромные перспективы в использовании компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность", – сказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
https://ria.ru/20230113/lenoblast-1845104534.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845921773_82:0:738:492_1920x0_80_0_0_687b44afdaec42fbd6073a48ec620b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
автомобили, россия
Ленинградская область , Автомобили, Россия
12:13 19.01.2023
 

Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ

© Фото : правительство Ленинградской областиЖителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Жителям Ленобласти возместят стоимость перевода их автомобилей на газ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Ленинградская область в 2023 году вошла в перечень регионов, где водители получили возможность перевести свои машины на природный газ фактически бесплатно, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, это произошло благодаря увеличению доли федерального субсидирования переоборудования машин на метан, региональному софинансированию и новой программе рассрочки на само оборудование.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 12:33Ленинградская область
Ленобласть — в лидерах по темпам социальной догазификации
"В результате бюджетные средства практически полностью покрывают затраты на работы по установке газобаллонного оборудования, а компания-оператор предоставляет рассрочку на оборудование на пять лет. Она погашается средствами водителя, потраченными на заправку транспорта", — пояснили в пресс-службе, добавив, что таким образом, фактически переоборудование становится бесплатным для водителя, использующего компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного топлива.
По данным обладминистрациии, стоимость кубометра метана в среднем по России на АГНКС сети "Газпром" составляет 21 рубль, расход топлива равен расходу бензина.
"Мы видим огромные перспективы в использовании компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономичность, экологичность и безопасность", – сказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.
 
Ленинградская областьАвтомобилиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала