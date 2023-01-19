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СМИ: глава ЕП спешно задекларировала подарки после скандала с коррупцией - РИА Новости, 19.01.2023
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СМИ: глава ЕП спешно задекларировала подарки после скандала с коррупцией
СМИ: глава ЕП спешно задекларировала подарки после скандала с коррупцией - РИА Новости, 19.01.2023
СМИ: глава ЕП спешно задекларировала подарки после скандала с коррупцией
Глава Европейского парламента, депутат от Мальты Роберта Метсола после разразившегося в конце прошлого года в ЕП коррупционного скандала спешно и с опозданием... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:19
2023-01-19T14:19
роберта метсола
в мире
европарламент
европа
коррупция
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава Европейского парламента, депутат от Мальты Роберта Метсола после разразившегося в конце прошлого года в ЕП коррупционного скандала спешно и с опозданием задекларировала более 140 ценных подарков, которые включают золотые изделия, дорогое шампанское и шоколад, пишет в четверг издание Politico. Журналисты отмечают, что согласно внутреннему регламенту, депутаты обязаны заявлять о подарках в срок до конца месяца, следующего за месяцем, в который был получен подарок. Глава Европарламента этим правилом пренебрегла. При этом, в офисе Метсолы заявили, что президенты Европарламента "по сложившемуся обычаю" могут "не строго соблюдать сроки" декларирования ценных подарков, хотя письменно такое правило нигде не зафиксировано и к главе ЕП применяются общие указания по декларированию подарков. Сторонники главы Европарламента подчеркивают, что она, напротив, совершила "прорыв, нарушив годы секретности", задекларировала свои подарки, хотя ранее президенты часто пренебрегали такой обязанностью. Однако, по словам бывшего евродепутата и директора Transparency International Евросоюза Майкла ван Холтена, которого цитирует Politico, такое поведение Метсолы "демонстрирует, что система сломана". "Вы не можете опираться на систему этики, основанную на неписаных правилах. Хорошо, что она это сделала (задекларировала подарки – ред.) хоть теперь, но за соблюдение правил не бывает награды", - сказал он. Среди задекларированных Метсолой подарков значатся золотая модель башни от марокканского политика, национальная одежда от представителей Бахрейна и Молдавии, ваза, шарф беспроводные наушники Sennheiser от бундестага, книги, декоративные тарелки, дорогое шампанское, шоколад, печенье и даже колбаса. Ряд депутатов Европарламента, тем временем, выступили за создание независимого органа ЕС по этике. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.
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роберта метсола, в мире, европарламент, европа, коррупция
Роберта Метсола, В мире, Европарламент, Европа, Коррупция
14:19 19.01.2023
 
СМИ: глава ЕП спешно задекларировала подарки после скандала с коррупцией

Politico: глава ЕП Метсола спешно задекларировала подарки после коррупционного скандала

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Глава Европейского парламента, депутат от Мальты Роберта Метсола после разразившегося в конце прошлого года в ЕП коррупционного скандала спешно и с опозданием задекларировала более 140 ценных подарков, которые включают золотые изделия, дорогое шампанское и шоколад, пишет в четверг издание Politico.
"Метсола на прошлой неделе внесла в официальный публичный отчет полученные ей подарки (142 пункта), однако пропустила предельный срок, отведенный для декларирования, в отношении 125 пунктов списка", - указывает издание.
Журналисты отмечают, что согласно внутреннему регламенту, депутаты обязаны заявлять о подарках в срок до конца месяца, следующего за месяцем, в который был получен подарок. Глава Европарламента этим правилом пренебрегла.
При этом, в офисе Метсолы заявили, что президенты Европарламента "по сложившемуся обычаю" могут "не строго соблюдать сроки" декларирования ценных подарков, хотя письменно такое правило нигде не зафиксировано и к главе ЕП применяются общие указания по декларированию подарков.
Сторонники главы Европарламента подчеркивают, что она, напротив, совершила "прорыв, нарушив годы секретности", задекларировала свои подарки, хотя ранее президенты часто пренебрегали такой обязанностью.
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Однако, по словам бывшего евродепутата и директора Transparency International Евросоюза Майкла ван Холтена, которого цитирует Politico, такое поведение Метсолы "демонстрирует, что система сломана".
"Вы не можете опираться на систему этики, основанную на неписаных правилах. Хорошо, что она это сделала (задекларировала подарки – ред.) хоть теперь, но за соблюдение правил не бывает награды", - сказал он.
Среди задекларированных Метсолой подарков значатся золотая модель башни от марокканского политика, национальная одежда от представителей Бахрейна и Молдавии, ваза, шарф беспроводные наушники Sennheiser от бундестага, книги, декоративные тарелки, дорогое шампанское, шоколад, печенье и даже колбаса.
Ряд депутатов Европарламента, тем временем, выступили за создание независимого органа ЕС по этике.
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В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.
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