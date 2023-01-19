https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845868548.html

На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария - РИА Новости, 19.01.2023

На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов, сообщил мэр города Сергей Кравчук. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T06:45

2023-01-19T06:45

2023-01-19T08:27

происшествия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов, сообщил мэр города Сергей Кравчук."Уважаемые горожане, произошла авария тепломагистрали на территории ТЭЦ-1. В микрорайоне Пятая площадка отключено 145 объектов. Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий. Состав штаба: управления ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации, чьи дома попали в зону отключения", - написал Кравчук в своем телеграм-канале.Он отметил, что штаб уже приступил к работе, управляющие организации приведены в повышенную готовность. "Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом. Это позволит нам не допустить промерзания труб", - добавил градоначальник.По его словам, прогнозные сроки устранения аварии – 17.00 (10.00 мск).Как сообщает АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу РусГидро), энергетики СП "Хабаровские тепловые сети" АО "ДГК" проводят работы по устранению повреждения на ТМ-14 (зона Хабаровской ТЭЦ-1). Ремонтные бригады предприятия незамедлительно направлены на восстановление подающего наружного трубопровода диаметром 800 миллиметров. Для устранения аварии направлены две бригады и пять единиц техники.В Хабаровске 20 градусов мороза, дует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют до 27 градусов мороза.Хабаровская ТЭЦ-1 - теплоэлектроцентраль с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, которая обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии города.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/tets-1835382619.html

https://ria.ru/20230117/fsb-1845355819.html

хабаровск

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происшествия, хабаровск