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На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария - РИА Новости, 19.01.2023
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На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария
На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария - РИА Новости, 19.01.2023
На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария
Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов, сообщил мэр города Сергей Кравчук. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T06:45
2023-01-19T08:27
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов, сообщил мэр города Сергей Кравчук."Уважаемые горожане, произошла авария тепломагистрали на территории ТЭЦ-1. В микрорайоне Пятая площадка отключено 145 объектов. Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий. Состав штаба: управления ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации, чьи дома попали в зону отключения", - написал Кравчук в своем телеграм-канале.Он отметил, что штаб уже приступил к работе, управляющие организации приведены в повышенную готовность. "Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом. Это позволит нам не допустить промерзания труб", - добавил градоначальник.По его словам, прогнозные сроки устранения аварии – 17.00 (10.00 мск).Как сообщает АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу РусГидро), энергетики СП "Хабаровские тепловые сети" АО "ДГК" проводят работы по устранению повреждения на ТМ-14 (зона Хабаровской ТЭЦ-1). Ремонтные бригады предприятия незамедлительно направлены на восстановление подающего наружного трубопровода диаметром 800 миллиметров. Для устранения аварии направлены две бригады и пять единиц техники.В Хабаровске 20 градусов мороза, дует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют до 27 градусов мороза.Хабаровская ТЭЦ-1 - теплоэлектроцентраль с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, которая обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии города.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/tets-1835382619.html
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происшествия, хабаровск
Происшествия, Хабаровск
06:45 19.01.2023 (обновлено: 08:27 19.01.2023)
 
На ТЭЦ-1 в Хабаровске произошла авария

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без тепла остались 145 объектов, сообщил мэр города Сергей Кравчук.
"Уважаемые горожане, произошла авария тепломагистрали на территории ТЭЦ-1. В микрорайоне Пятая площадка отключено 145 объектов. Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий. Состав штаба: управления ЖКХ и энергообеспечения, комитет по управлению Индустриальным районом и управляющие организации, чьи дома попали в зону отключения", - написал Кравчук в своем телеграм-канале.
Он отметил, что штаб уже приступил к работе, управляющие организации приведены в повышенную готовность. "Сейчас проводится сброс систем отопления в домах с верхним розливом. Это позволит нам не допустить промерзания труб", - добавил градоначальник.
По его словам, прогнозные сроки устранения аварии – 17.00 (10.00 мск).
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Как сообщает АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу РусГидро), энергетики СП "Хабаровские тепловые сети" АО "ДГК" проводят работы по устранению повреждения на ТМ-14 (зона Хабаровской ТЭЦ-1). Ремонтные бригады предприятия незамедлительно направлены на восстановление подающего наружного трубопровода диаметром 800 миллиметров. Для устранения аварии направлены две бригады и пять единиц техники.
В Хабаровске 20 градусов мороза, дует северо-восточный ветер до 10 метров в секунду. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют до 27 градусов мороза.
Хабаровская ТЭЦ-1 - теплоэлектроцентраль с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, которая обеспечивает до 60% потребления тепловой энергии города.
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