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В Иваново застрелили мужчину - РИА Новости, 19.01.2023
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В Иваново застрелили мужчину
В Иваново застрелили мужчину - РИА Новости, 19.01.2023
В Иваново застрелили мужчину
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:10
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происшествия
иваново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по региону. Отмечается, что на месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, по предварительным данным, погибший был застрелен. Региональное следственное управление СК РФ позднее сообщило о возбуждении уголовного дела. "В Иваново возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ). По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иваново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:10 19.01.2023 (обновлено: 09:14 19.01.2023)
 
В Иваново застрелили мужчину

В Иваново на улице застрелили мужчину, полиция разбирается в обстоятельствах инцидента

© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской областиНа улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
На улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской области
На улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по региону.
"Полиция и специалисты следственного комитета работают на месте гибели человека. На улице Кузнецова погиб 32-летний мужчина", - говорится в сообщении в телеграм-канале ивановской полиции.
Отмечается, что на месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, по предварительным данным, погибший был застрелен.
Региональное следственное управление СК РФ позднее сообщило о возбуждении уголовного дела. "В Иваново возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ). По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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ПроисшествияИвановоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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