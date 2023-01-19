00:10 19.01.2023 (обновлено: 09:14 19.01.2023)
В Иваново застрелили мужчину
В Иваново на улице застрелили мужчину, полиция разбирается в обстоятельствах инцидента
© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской областиНа улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
© Фото : пресс-служба УМВД по Ивановской области
На улице Кузнецова в Иванове расстреляли мужчину
РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по региону.
"Полиция и специалисты следственного комитета работают на месте гибели человека. На улице Кузнецова погиб 32-летний мужчина", - говорится в сообщении в телеграм-канале ивановской полиции.
Отмечается, что на месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, по предварительным данным, погибший был застрелен.
Региональное следственное управление СК РФ позднее сообщило о возбуждении уголовного дела. "В Иваново возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ). По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.
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