https://ria.ru/20230119/ivanovo-1845855970.html

В Иваново застрелили мужчину

В Иваново застрелили мужчину - РИА Новости, 19.01.2023

В Иваново застрелили мужчину

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T00:10

2023-01-19T00:10

2023-01-19T09:14

происшествия

иваново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, которого, по предварительным данным, застрелили на улице в Иваново, сообщило УМВД по региону. Отмечается, что на месте работают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, руководство Фрунзенского отдела полиции. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, по предварительным данным, погибший был застрелен. Региональное следственное управление СК РФ позднее сообщило о возбуждении уголовного дела. "В Иваново возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (статья 105 УК РФ). По данным следствия, в городе Иваново неизвестный совершил несколько выстрелов в мужчину 1990 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался", - говорится в сообщении в телеграм-канале СУСК.

https://ria.ru/20221230/ubiystvo-1842530941.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иваново, россия, следственный комитет россии (ск рф)