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Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга - РИА Новости, 19.01.2023
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Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга - РИА Новости, 19.01.2023
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга
Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T21:20
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в мире
конгресс сша
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.Представитель Белого дома добавила, что конгрессмены должны незамедлительно утвердить повышение госдолга.
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в мире, конгресс сша, сша, джо байден
В мире, Конгресс США, США, Джо Байден
21:20 19.01.2023 (обновлено: 21:31 19.01.2023)
 
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга

Белый дом отказался обсуждать условия повышения госдолга и призвал увеличить потолок

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
"Конгресс должен решить вопрос с потолком госдолга без каких-либо условий. Наша позиция в этом отношении остается прежней: мы не будем вести переговоров по потолку долга", - заявила она.
Представитель Белого дома добавила, что конгрессмены должны незамедлительно утвердить повышение госдолга.
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