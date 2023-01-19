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Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга - РИА Новости, 19.01.2023
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга
Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T21:20
2023-01-19T21:20
2023-01-19T21:31
в мире
конгресс сша
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена отказалась обсуждать с конгрессом страны условия повышения потолка госдолга и призвала немедленно принять решение о повышении его уровня, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.Представитель Белого дома добавила, что конгрессмены должны незамедлительно утвердить повышение госдолга.
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в мире, конгресс сша, сша, джо байден
В мире, Конгресс США, США, Джо Байден
21:20 19.01.2023 (обновлено: 21:31 19.01.2023)
Белый дом отказался обсуждать с конгрессом США условия повышения госдолга
Белый дом отказался обсуждать условия повышения госдолга и призвал увеличить потолок