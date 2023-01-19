17:27 19.01.2023 (обновлено: 19:25 19.01.2023)
Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"
Шульгинов: Россия готова подписать с Пакистаном документы по "Пакистанскому потоку"
Вентиль на трубопроводе. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 19 янв — РИА Новости. Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.
"В Екатеринбурге (на межправительственной комиссии в 2021 году. — Прим. ред.) мы обсуждали, и очень подробно, проект "Пакистанский поток". <...> Сегодня мы готовы подписать все необходимые корпоративные документы", — уточнил он.
Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, речь идет о готовности российской стороны.
Шульгинов сообщил на этой неделе в интервью газете Nation, что проект находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему создадут дорожную карту.
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Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре прошлого года допустил поставки российского газа в эту страну, часть инфраструктуры для этого уже существует.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода подписали в октябре 2015 года. Оно предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.