https://ria.ru/20230119/gazoprovod-1846047478.html

Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"

Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку" - РИА Новости, 19.01.2023

Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"

Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:27

2023-01-19T17:27

2023-01-19T19:25

россия

пакистан

экономика

в мире

николай шульгинов

природный газ

екатеринбург

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ИСЛАМАБАД, 19 янв — РИА Новости. Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, речь идет о готовности российской стороны.Шульгинов сообщил на этой неделе в интервью газете Nation, что проект находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему создадут дорожную карту.Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре прошлого года допустил поставки российского газа в эту страну, часть инфраструктуры для этого уже существует.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода подписали в октябре 2015 года. Оно предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.Российская делегация прибыла во вторник в Пакистан для трехдневных двусторонних переговоров в рамках форума межправительственной комиссии. По информации издания News, Исламабад намерен обсудить с Москвой соглашение о торговле нефтью и СПГ на долгосрочной основе.

https://ria.ru/20221215/gazprom-1838954324.html

https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пакистан, экономика, в мире, николай шульгинов, природный газ, екатеринбург