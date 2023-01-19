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Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку" - РИА Новости, 19.01.2023
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Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"
Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку" - РИА Новости, 19.01.2023
Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"
Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T17:27
2023-01-19T19:25
россия
пакистан
экономика
в мире
николай шульгинов
природный газ
екатеринбург
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ИСЛАМАБАД, 19 янв — РИА Новости. Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, речь идет о готовности российской стороны.Шульгинов сообщил на этой неделе в интервью газете Nation, что проект находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему создадут дорожную карту.Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в сентябре прошлого года допустил поставки российского газа в эту страну, часть инфраструктуры для этого уже существует.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода подписали в октябре 2015 года. Оно предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.Российская делегация прибыла во вторник в Пакистан для трехдневных двусторонних переговоров в рамках форума межправительственной комиссии. По информации издания News, Исламабад намерен обсудить с Москвой соглашение о торговле нефтью и СПГ на долгосрочной основе.
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россия, пакистан, экономика, в мире, николай шульгинов, природный газ, екатеринбург
Россия, Пакистан, Экономика, В мире, Николай Шульгинов, Природный газ, Екатеринбург
17:27 19.01.2023 (обновлено: 19:25 19.01.2023)
 
Россия готова подписать документы по "Пакистанскому потоку"

Шульгинов: Россия готова подписать с Пакистаном документы по "Пакистанскому потоку"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВентиль на трубопроводе
Вентиль на трубопроводе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Вентиль на трубопроводе. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 19 янв — РИА Новости. Москва готова подписать с Исламабадом документы по строительству газопровода "Пакистанский поток", заявил в интервью телеканалу PTV World министр энергетики Николай Шульгинов.

"В Екатеринбурге (на межправительственной комиссии в 2021 году. — Прим. ред.) мы обсуждали, и очень подробно, проект "Пакистанский поток". <...> Сегодня мы готовы подписать все необходимые корпоративные документы", — уточнил он.

Как уточнили в пресс-службе Минэнерго, речь идет о готовности российской стороны.
Шульгинов сообщил на этой неделе в интервью газете Nation, что проект находится на стадии разработки, в ближайшее время по нему создадут дорожную карту.
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Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север — Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее Шульгинов, эта мощность будет больше — 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода подписали в октябре 2015 года. Оно предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.
Российская делегация прибыла во вторник в Пакистан для трехдневных двусторонних переговоров в рамках форума межправительственной комиссии. По информации издания News, Исламабад намерен обсудить с Москвой соглашение о торговле нефтью и СПГ на долгосрочной основе.
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