https://ria.ru/20230119/gaz-1846082393.html

Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2"

Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.01.2023

Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2"

Проект "Сила Сибири — 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:43

2023-01-19T18:43

2023-01-19T18:43

экономика

александр новак

китай

монголия

газпром

роснефть

международное энергетическое агентство

россия

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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Проект "Сила Сибири — 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил вице-премьер Александр Новак. Вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности прокачки по "Силе Сибири — 2" газа с месторождений "Роснефти" в Красноярском крае и Иркутской области, отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны комплексно использоваться "для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры". Это рассматривается в рамках развития газотранспортной инфраструктуры в целом, вопросом занимается министерство энергетики, добавил Новак. "Сила Сибири — 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. Об окончательной договорённости по проекту с Китаем не сообщалось. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2022, в котором говорится, что Китай вряд ли будет заинтересован в строительстве "Силы Сибири — 2", поскольку рост спроса на газ в период с 2021 по 2030 годы замедлится до 2% в год. Также, согласно данным агентства, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и у страны достаточно законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х годов.

https://ria.ru/20221028/kitay-1827445670.html

китай

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экономика, александр новак, китай, монголия, газпром, роснефть, международное энергетическое агентство, россия, сила сибири — 2, в мире