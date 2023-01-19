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Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.01.2023
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Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2"
Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 19.01.2023
Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2"
Проект "Сила Сибири — 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:43
2023-01-19T18:43
экономика
александр новак
китай
монголия
газпром
роснефть
международное энергетическое агентство
россия
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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Проект "Сила Сибири — 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил вице-премьер Александр Новак. Вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности прокачки по "Силе Сибири — 2" газа с месторождений "Роснефти" в Красноярском крае и Иркутской области, отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны комплексно использоваться "для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры". Это рассматривается в рамках развития газотранспортной инфраструктуры в целом, вопросом занимается министерство энергетики, добавил Новак. "Сила Сибири — 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. Об окончательной договорённости по проекту с Китаем не сообщалось. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2022, в котором говорится, что Китай вряд ли будет заинтересован в строительстве "Силы Сибири — 2", поскольку рост спроса на газ в период с 2021 по 2030 годы замедлится до 2% в год. Также, согласно данным агентства, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и у страны достаточно законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х годов.
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экономика, александр новак, китай, монголия, газпром, роснефть, международное энергетическое агентство, россия, сила сибири — 2, в мире
Экономика, Александр Новак, Китай, Монголия, Газпром, Роснефть, Международное энергетическое агентство, Россия, Сила Сибири — 2, В мире
18:43 19.01.2023
 
Новак спрогнозировал востребованность проекта "Сила Сибири — 2"

Новак предрек востребованность проекта "Сила Сибири — 2" из-за роста потребления газа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы
Трубопроводы - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Проект "Сила Сибири — 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы, безусловно, рассматриваем этот проект как один из основных проектов в рамках развития сотрудничества с нашими партнерами, с КНР. Сейчас вся необходимая работа идет. Продолжаются переговоры компании "Газпром" с китайскими партнерами... Проект очень перспективный, мы считаем, что в условиях роста потребления газа он будет востребован", – сказал Новак журналистам.
Вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности прокачки по "Силе Сибири — 2" газа с месторождений "Роснефти" в Красноярском крае и Иркутской области, отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны комплексно использоваться "для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры". Это рассматривается в рамках развития газотранспортной инфраструктуры в целом, вопросом занимается министерство энергетики, добавил Новак.
"Сила Сибири — 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. Об окончательной договорённости по проекту с Китаем не сообщалось.
Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2022, в котором говорится, что Китай вряд ли будет заинтересован в строительстве "Силы Сибири — 2", поскольку рост спроса на газ в период с 2021 по 2030 годы замедлится до 2% в год. Также, согласно данным агентства, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и у страны достаточно законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х годов.
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ЭкономикаАлександр НовакКитайМонголияГазпромРоснефтьМеждународное энергетическое агентствоРоссияСила Сибири — 2В мире
 
 
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