https://ria.ru/20230119/energosnabzhenie-1846098469.html
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ
Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:41
2023-01-19T19:41
2023-01-19T19:41
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал администрации округа. "Силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа возобновлено электроснабжение, которое отсутствовало в результате обстрела со стороны укронацистов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845949727.html
новая каховка
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ
Энергетики восстановили энергоснабжение Новой Каховки после украинских обстрелов