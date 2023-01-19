https://ria.ru/20230119/energosnabzhenie-1846098469.html

В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ

В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023

В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ

Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:41

2023-01-19T19:41

2023-01-19T19:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал администрации округа. "Силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа возобновлено электроснабжение, которое отсутствовало в результате обстрела со стороны укронацистов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845949727.html

новая каховка

украина

херсонская область

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новая каховка, в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область