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В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/energosnabzhenie-1846098469.html
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.01.2023
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ
Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:41
2023-01-19T19:41
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал администрации округа. "Силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа возобновлено электроснабжение, которое отсутствовало в результате обстрела со стороны укронацистов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230119/spetsoperatsiya-1845949727.html
новая каховка
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новая каховка, в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
19:41 19.01.2023
 
В Новой Каховке восстановили энергоснабжение после обстрелов со стороны ВСУ

Энергетики восстановили энергоснабжение Новой Каховки после украинских обстрелов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 19 янв - РИА Новости. Электроснабжение Новокаховского городского округа, прерванное в результате обстрелов со стороны украинских войск, полностью восстановлено, сообщает телеграм-канал администрации округа.
"Силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" во всех населенных пунктах Новокаховского городского округа возобновлено электроснабжение, которое отсутствовало в результате обстрела со стороны укронацистов", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:45Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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