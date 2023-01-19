https://ria.ru/20230119/drony-1845964937.html
Беловодский район в ЛНР пытались атаковать семь украинских дронов
Беловодский район в ЛНР пытались атаковать семь украинских дронов - РИА Новости, 19.01.2023
Беловодский район в ЛНР пытались атаковать семь украинских дронов
Семь украинских беспилотников совершили попытку атаки на Беловодский район в Луганской Народной Республике, небольшие повреждения нанес лишь один, сообщила... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:07
2023-01-19T14:07
2023-01-19T14:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Семь украинских беспилотников совершили попытку атаки на Беловодский район в Луганской Народной Республике, небольшие повреждения нанес лишь один, сообщила местная администрация. "Утром 19 января на территорию Беловодского района была осуществлена попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами в количестве семи штук. Были сбиты два вражеских беспилотника, четыре упали в лесном массиве, не попав в цель", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации. Согласно сообщению, один летательный аппарат нанес незначительные повреждения крыше хозяйственной постройки на территории Деркульского конного завода № 63. "Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230119/lnr-1845866259.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Беловодский район в ЛНР пытались атаковать семь украинских дронов
Беловодский район в ЛНР пытались атаковать семь украинских дронов, никто не пострадал