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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/donetsk-1845897219.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:54
2023-01-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован ведомством в 10.00 мск, было выпущено три снаряда натовского калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/obstrely-1845884022.html
https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
10:54 19.01.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРазрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенное здание в Ленинском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
09:39Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку
Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован ведомством в 10.00 мск, было выпущено три снаряда натовского калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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