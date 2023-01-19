https://ria.ru/20230119/donetsk-1845897219.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T10:54
2023-01-19T10:54
2023-01-19T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844045462_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_16f4d34384ebbe2defffe433e45d3ed9.jpg
ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован ведомством в 10.00 мск, было выпущено три снаряда натовского калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230119/obstrely-1845884022.html
https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844045462_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53460daa3dbd91e3fadf95887fa33d21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов