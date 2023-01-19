https://ria.ru/20230119/donetsk-1845897219.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:54

2023-01-19T10:54

2023-01-19T10:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли по Куйбышевский район Донецка, выпустив 8 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:20 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован ведомством в 10.00 мск, было выпущено три снаряда натовского калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230119/obstrely-1845884022.html

https://ria.ru/20230119/dnr-1845882810.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато