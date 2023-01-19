https://ria.ru/20230119/donetsk-1845857647.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:48
2023-01-19T00:48
2023-01-19T00:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.16 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра