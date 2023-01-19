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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/donetsk-1845857647.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:48
2023-01-19T00:48
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.16 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
00:48 19.01.2023
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра

© Фото : МЧС ДНР/TelegramРазбор завалов после обстрела ВСУ Донецка
Разбор завалов после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Разбор завалов после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 00.16 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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