Рейтинг@Mail.ru
Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845925573.html
Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования
Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 19.01.2023
Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования
Любые попытки Запада вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:13
2023-01-19T12:13
в мире
россия
израиль
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153245/56/1532455634_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_f943fb12092176b5a62667e9da6a9a0e.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любые попытки Запада вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны, Россия открыта к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Любые попытки наших бывших западных партнеров вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны. История неоднократно показывала, что попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования тщетны и контрпродуктивны", - сказал Викторов в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай". Посол считает важным, чтобы комплексные решения любых региональных проблем "обязательно учитывали законные интересы в сфере безопасности со стороны Израиля". "Мы всегда открыты к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, в том числе по некоторым аспектам, связанным с деятельностью других региональных игроков, которые эти аспекты вызывают у Израиля обеспокоенность", - добавил он. "Что касается процесса нормализации, которую мы сейчас наблюдаем между ближневосточными государствами, в частности, между арабскими странами и Израилем, Россия приветствует налаживание добрососедских отношений в этом регионе", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html
https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html
россия
израиль
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153245/56/1532455634_94:0:871:583_1920x0_80_0_0_be622334117543f3bbed41c73c7a132b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, ближний восток
В мире, Россия, Израиль, Ближний Восток
12:13 19.01.2023
 
Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования

Посол Викторов: попытки вывести Москву из ближневосточного урегулирования несостоятельны

© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любые попытки Запада вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны, Россия открыта к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Любые попытки наших бывших западных партнеров вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны. История неоднократно показывала, что попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования тщетны и контрпродуктивны", - сказал Викторов в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:20
Москва удовлетворена позицией Израиля по Украине, заявил российский посол
Посол считает важным, чтобы комплексные решения любых региональных проблем "обязательно учитывали законные интересы в сфере безопасности со стороны Израиля".
"Мы всегда открыты к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, в том числе по некоторым аспектам, связанным с деятельностью других региональных игроков, которые эти аспекты вызывают у Израиля обеспокоенность", - добавил он.
"Что касается процесса нормализации, которую мы сейчас наблюдаем между ближневосточными государствами, в частности, между арабскими странами и Израилем, Россия приветствует налаживание добрососедских отношений в этом регионе", - резюмировал он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 11:57
От альтернатив ближневосточному квартету нет отдачи, заявили в МИД
 
В миреРоссияИзраильБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала