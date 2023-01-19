https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845925573.html

Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования

Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 19.01.2023

Посол осудил попытки вывести Россию из ближневосточного урегулирования

Любые попытки Запада вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:13

2023-01-19T12:13

2023-01-19T12:13

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любые попытки Запада вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны, Россия открыта к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Любые попытки наших бывших западных партнеров вывести Россию из процесса по урегулированию палестино-израильского, сирийского или любого иного кризиса на Ближнем Востоке политически несостоятельны. История неоднократно показывала, что попытки Вашингтона монополизировать процесс ближневосточного урегулирования тщетны и контрпродуктивны", - сказал Викторов в ходе дискуссии, организованной дискуссионным клубом "Валдай". Посол считает важным, чтобы комплексные решения любых региональных проблем "обязательно учитывали законные интересы в сфере безопасности со стороны Израиля". "Мы всегда открыты к работе с израильским партнёром по тематике региональной безопасности и стабильности, в том числе по некоторым аспектам, связанным с деятельностью других региональных игроков, которые эти аспекты вызывают у Израиля обеспокоенность", - добавил он. "Что касается процесса нормализации, которую мы сейчас наблюдаем между ближневосточными государствами, в частности, между арабскими странами и Израилем, Россия приветствует налаживание добрососедских отношений в этом регионе", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230119/izrail-1845906019.html

https://ria.ru/20230104/peregovory-1843028524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, ближний восток