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"Коммунальным бонусом" воспользовалось около 450 тысяч жителей Подмосковья
"Коммунальным бонусом" воспользовалось около 450 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 19.01.2023
"Коммунальным бонусом" воспользовалось около 450 тысяч жителей Подмосковья
Жители Подмосковья активировали свыше 450 тысяч купонов по программе лояльности в сфере ЖКХ "Коммунальный бонус" с 1 мая 2021 года. Такой информацией поделился... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:32
2023-01-19T19:32
2023-01-19T19:32
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Подмосковья активировали свыше 450 тысяч купонов по программе лояльности в сфере ЖКХ "Коммунальный бонус" с 1 мая 2021 года. Такой информацией поделился министр ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал "360".При онлайн-оплате единого платежного документа клиенты МособлЕИРЦ могут выбрать один из предложенных бонусных купонов от партнеров программы. Единственное условие – оплату необходимо провести вовремя."За последний месяц жители Подмосковья получили более тысячи бонусов и купонов. Всего с начала проекта "Коммунальный бонус" клиенты МособлЕИРЦ реализовали более 450 тысяч купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ", – рассказал Антон Велиховский.В акции приняли участие 230 компаний. На данный момент актуальными остаются 41 предложение от образовательных проектов и онлайн-школ, гипермаркетов, магазинов красоты, производителей одежды, косметики, кафе и ресторанов. Список акций можно найти на сайте clubonus.ru.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Жители Подмосковья активировали свыше 450 тысяч купонов по программе лояльности в сфере ЖКХ "Коммунальный бонус" с 1 мая 2021 года. Такой информацией поделился министр ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал "360"
.
При онлайн-оплате единого платежного документа клиенты МособлЕИРЦ могут выбрать один из предложенных бонусных купонов от партнеров программы. Единственное условие – оплату необходимо провести вовремя.
"За последний месяц жители Подмосковья получили более тысячи бонусов и купонов. Всего с начала проекта "Коммунальный бонус" клиенты МособлЕИРЦ реализовали более 450 тысяч купонов от партнеров программы лояльности в сфере ЖКХ", – рассказал Антон Велиховский.
В акции приняли участие 230 компаний. На данный момент актуальными остаются 41 предложение от образовательных проектов и онлайн-школ, гипермаркетов, магазинов красоты, производителей одежды, косметики, кафе и ресторанов. Список акций можно найти на сайте clubonus.ru.