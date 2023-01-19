https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2023

Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил находящемуся с визитом в Минске главе МИД РФ Сергею Лаврову, что республика не будет "вилять" в вопросах,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:04

2023-01-19T11:04

2023-01-19T11:37

в мире

украина

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр лукашенко

сергей лавров

россия

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил находящемуся с визитом в Минске главе МИД РФ Сергею Лаврову, что республика не будет "вилять" в вопросах, связанных с безопасностью."При любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими (странами – ред.), мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира (на Украине – ред.). Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны и мы можем сделать - а вы хорошо знаете, что мы можем сделать, - скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку. Мы не будем тут вилять, крутить чего-то: сегодня безопасность для нас, не только для России, для нас еще важнее", - сказал Лукашенко во время встречи с главой МИД РФ.Он пояснил, что в Москве осведомлены о замыслах "западных соседей, не только Украины". "Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет – Украина пока держится, она на провокации против Беларуси не идет, хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Знаете кто", - продолжил Лукашенко."Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине… Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период … для нас - для России и Беларуси, мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Белоруссии Сергей Алейник – ред.) Вам подробнейшим образом об этом расскажет", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230117/belorussiya-1845571266.html

https://ria.ru/20230117/yjnf-1845582390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр лукашенко, сергей лавров, россия