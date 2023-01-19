https://ria.ru/20230119/ashkhabad-1846020338.html
Мишустин восхитился красотой Ашхабада
Мишустин восхитился красотой Ашхабада - РИА Новости, 19.01.2023
Мишустин восхитился красотой Ашхабада
Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:39
2023-01-19T16:39
2023-01-19T16:40
михаил мишустин
ашхабад
россия
туркмения
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АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина, поделился, что его поразила красота Ашхабада. "Очень (нравится). Во-первых, я поражен красотой", - сказал Мишустин. "Я на (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?" - с улыбкой добавил премьер. "Красиво, мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто", - заключил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, ашхабад, россия, туркмения
Михаил Мишустин, Ашхабад, Россия, Туркмения
16:39 19.01.2023 (обновлено: 16:40 19.01.2023)
Мишустин восхитился красотой Ашхабада
Премьер Мишустин заявил, что его поразила красота Ашхабада
АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина, поделился, что его поразила красота Ашхабада.
"Очень (нравится). Во-первых, я поражен красотой", - сказал Мишустин. "Я на (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?" - с улыбкой добавил премьер.
"Красиво, мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто", - заключил Мишустин.