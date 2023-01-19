Рейтинг@Mail.ru
Мишустин восхитился красотой Ашхабада - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/ashkhabad-1846020338.html
Мишустин восхитился красотой Ашхабада
Мишустин восхитился красотой Ашхабада - РИА Новости, 19.01.2023
Мишустин восхитился красотой Ашхабада
Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:39
2023-01-19T16:40
михаил мишустин
ашхабад
россия
туркмения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134250/04/1342500444_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_da07a59ad390148fb965e40de5713aa0.jpg
АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина, поделился, что его поразила красота Ашхабада. "Очень (нравится). Во-первых, я поражен красотой", - сказал Мишустин. "Я на (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?" - с улыбкой добавил премьер. "Красиво, мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html
ашхабад
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134250/04/1342500444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_570c1dd4c3a13d57f7e6b4a0bfd31d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, ашхабад, россия, туркмения
Михаил Мишустин, Ашхабад, Россия, Туркмения
16:39 19.01.2023 (обновлено: 16:40 19.01.2023)
 
Мишустин восхитился красотой Ашхабада

Премьер Мишустин заявил, что его поразила красота Ашхабада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАшхабад
Ашхабад - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Ашхабад. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина, поделился, что его поразила красота Ашхабада.
"Очень (нравится). Во-первых, я поражен красотой", - сказал Мишустин. "Я на (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?" - с улыбкой добавил премьер.
"Красиво, мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто", - заключил Мишустин.
Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа 2022, 19:51
Путин наградил экс-президента Туркмении Бердымухамедова орденом
 
Михаил МишустинАшхабадРоссияТуркмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала