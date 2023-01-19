https://ria.ru/20230119/ashkhabad-1846020338.html

Мишустин восхитился красотой Ашхабада

Мишустин восхитился красотой Ашхабада - РИА Новости, 19.01.2023

Мишустин восхитился красотой Ашхабада

Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:39

2023-01-19T16:39

2023-01-19T16:40

михаил мишустин

ашхабад

россия

туркмения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/134250/04/1342500444_0:251:3196:2048_1920x0_80_0_0_da07a59ad390148fb965e40de5713aa0.jpg

АШХАБАД, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая в столице Туркмении Совместную туркмено-российскую среднюю общеобразовательную школу им. А. С. Пушкина, поделился, что его поразила красота Ашхабада. "Очень (нравится). Во-первых, я поражен красотой", - сказал Мишустин. "Я на (вице-премьера) Марата Шакирзяновича (Хуснуллина) посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?" - с улыбкой добавил премьер. "Красиво, мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220826/orden-1812414288.html

ашхабад

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, ашхабад, россия, туркмения