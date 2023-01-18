https://ria.ru/20230118/vertolet-1845726071.html

СМИ: упавший в Броварах вертолет купили у Франции

СМИ: упавший в Броварах вертолет купили у Франции - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: упавший в Броварах вертолет купили у Франции

Рухнувший в Броварах вертолет, на борту которого был глава МВД Украины Денис Монастырский, куплен у Франции в 2018 году, у этой модели был ряд технических... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:21

2023-01-18T14:21

2023-01-18T14:57

бровары

мвд украины

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845676773_0:523:960:1063_1920x0_80_0_0_f3823016efa1e77779656f6cbdd4524e.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Рухнувший в Броварах вертолет, на борту которого был глава МВД Украины Денис Монастырский, куплен у Франции в 2018 году, у этой модели был ряд технических проблем, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua"."Рухнувший сегодня в Броварах вертолет - это машина из партии вертолетов, закупленных у Франции в 2018 году. Как раз у модели EC225 (или Н225), падение которой сегодня подтвердили власти, был ряд технических проблем. У компании Airbus Helicopters на тот момент было несколько судебных исков по поводу "врожденной" неисправности", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.По данным издания, эти вертолеты иногда теряют в полете несущий винт, у них может быть "потенциально катастрофический сбой в конструкции". Такие выводы экспертов еще в 2016 году публиковали западные СМИ после того, как в 2009 году в море у берегов Шотландии на этом вертолете разбились 14 человек. В отчете утверждалось, что в коробке передач вертолета Super Puma была выявлена серьезная проблема, связанная с повреждением подшипников. Она же называется вероятной причиной крушения вертолета этой модели в 2016 году, когда погибли 12 человек, и потенциально еще в шести других случаях, начиная с 1980 года."Совпадение или нет - но через несколько месяцев после катастрофы в Норвегии Польша вышла из переговорного процесса по закупке 50 экземпляров военной версии этого вертолета. Изначально коробка передач разрабатывалась в 1960-х годах для моделей вертолетов весом до 7 тонн, а впоследствии стала применяться в моделях существенно тяжелее - 11 тонн", - добавила "Страна.ua".Уточняется, что из-за вышеперечисленных проблем модели Super Puma EC225 LP и AS332 L2 даже получали временный запрет на полеты. Тогда предполагалось, что вертолету необходима полная модернизация, которая может занять пять лет. Однако до 2017 года запреты на полеты во многих странах были сняты - производитель нашел способ устранить неисправность. Тем не менее, несколько машин были возвращены покупателями на завод.Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, при авиакатастрофе погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Владимир Зеленский позже уточнил, что погибли 15 человек, пострадали 25.В офисе Зеленского заявили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. Зеленский поручил СБУ и Нацполиции выяснить все обстоятельства крушения вертолета.

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845709952.html

https://ria.ru/20230118/vertolet-1845685654.html

бровары

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бровары, мвд украины, франция, в мире