https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html
Болгары назвали поставки Украине танков тушением огня бензином
Болгары назвали поставки Украине танков тушением огня бензином - РИА Новости, 18.01.2023
Болгары назвали поставки Украине танков тушением огня бензином
Читатели болгарского издания "Факти" поучаствовали в опросе, целью которого было выяснить их отношение к отправке Западом танков на Украину. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:20
2023-01-18T12:20
2023-01-18T12:36
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" поучаствовали в опросе, целью которого было выяснить их отношение к отправке Западом танков на Украину.В итоге, 36% придерживаются мнения, что Киев нужно поддерживать, а 61% считает, что западные страны не должны вмешиваться.Пользователи портала в комментариях высказались, что поставки военной техники делают Украине только хуже."Прекратите проклятую войну! Садитесь договариваться! Может ли Россия проиграть? Нет!" — написал другой комментатор."Европа наводит порядок на оружейных складах и обрекает украинцев на гибель!" — прокомментировал еще один пользователь."Оружие убивает и приводит к новым жертвам и к более долгой войне! Видимо, направляют оружие, потому что они не хотят, чтобы эта война закончилась, и их совершенно не волнует, сколько будет жертв!" — возмутился читатель.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Россия, НАТО
12:20 18.01.2023 (обновлено: 12:36 18.01.2023)
Болгары назвали поставки Украине танков тушением огня бензином
Читатели "Факти" назвали поставки Украине танков тушением огня бензином
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Читатели болгарского издания "Факти
" поучаствовали в опросе, целью которого было выяснить их отношение к отправке Западом танков на Украину.
В итоге, 36% придерживаются мнения, что Киев нужно поддерживать, а 61% считает, что западные страны не должны вмешиваться.
Пользователи портала в комментариях высказались, что поставки военной техники делают Украине только хуже.
"Конечно, огонь легче всего потушить бензином. Давай, заливай, пусть горит", — отметил читатель.
"Прекратите проклятую войну! Садитесь договариваться! Может ли Россия проиграть? Нет!" — написал другой комментатор.
"Европа наводит порядок на оружейных складах и обрекает украинцев на гибель!" — прокомментировал еще один пользователь.
"Оружие убивает и приводит к новым жертвам и к более долгой войне! Видимо, направляют оружие, потому что они не хотят, чтобы эта война закончилась, и их совершенно не волнует, сколько будет жертв!" — возмутился читатель.
"Опять неправильные ответы. Запад уже год открыто воюет на стороне фашистской Украины", — резюмировал участник дискуссии.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>