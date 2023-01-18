https://ria.ru/20230118/svatovo-1845757036.html
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир - РИА Новости, 18.01.2023
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир
Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:50
2023-01-18T15:50
2023-01-18T15:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
т-80
в мире
россия
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СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Поляк". "Совместно с Воздушно-десантными войсками мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше", - сказал собеседник агентства. По его словам, за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы. "Мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают", - рассказал военный. Получив приказ, экипаж танка Т-80 БВ выехал на выполнение боевой задачи и открыл огонь. "Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко", - сообщил РИА Новости танкист с позывным "Хорек" из числа мобилизованных. "Работали по зеленке (лесной массив – ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", - добавил собеседник агентства. По его словам, после этого десантники продвинулись на новые рубежи.
https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845758773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af86e6b018295992311d6df7ffd72b6.jpg
Работа танкистов на Сватовском направлении
Кадры работы танкистов на сватовском направлении. Бойцы рассказывают, что за неделю подразделениям ВДВ при их поддержке здесь удалось продвинуться примерно на тысячу метров.
2023-01-18T15:50
true
PT3M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, т-80, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Т-80, В мире, Россия
15:50 18.01.2023 (обновлено: 15:59 18.01.2023)
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир
Командир батальона: танкисты и десантники уверенно продвигаются на Сватовском направлении
СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Поляк".
"Совместно с Воздушно-десантными войсками мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы. "Мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают", - рассказал военный.
Получив приказ, экипаж танка Т-80 БВ выехал на выполнение боевой задачи и открыл огонь.
"Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко", - сообщил РИА Новости танкист с позывным "Хорек" из числа мобилизованных.
"Работали по зеленке (лесной массив – ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", - добавил собеседник агентства.
По его словам, после этого десантники продвинулись на новые рубежи.