Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/svatovo-1845757036.html
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир - РИА Новости, 18.01.2023
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир
Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:50
2023-01-18T15:59
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
т-80
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845758773_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7f3b8ea6e69ad809c6d2144d5e930ea.jpg
СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Поляк". "Совместно с Воздушно-десантными войсками мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше", - сказал собеседник агентства. По его словам, за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы. "Мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают", - рассказал военный. Получив приказ, экипаж танка Т-80 БВ выехал на выполнение боевой задачи и открыл огонь. "Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко", - сообщил РИА Новости танкист с позывным "Хорек" из числа мобилизованных. "Работали по зеленке (лесной массив – ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", - добавил собеседник агентства. По его словам, после этого десантники продвинулись на новые рубежи.
https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html
https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа танкистов на Сватовском направлении
Кадры работы танкистов на сватовском направлении. Бойцы рассказывают, что за неделю подразделениям ВДВ при их поддержке здесь удалось продвинуться примерно на тысячу метров.
2023-01-18T15:50
true
PT3M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845758773_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af86e6b018295992311d6df7ffd72b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, т-80, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Т-80, В мире, Россия
15:50 18.01.2023 (обновлено: 15:59 18.01.2023)
 
Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир

Командир батальона: танкисты и десантники уверенно продвигаются на Сватовском направлении

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Поляк".
"Совместно с Воздушно-десантными войсками мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы. "Мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают", - рассказал военный.
Получив приказ, экипаж танка Т-80 БВ выехал на выполнение боевой задачи и открыл огонь.
Вручение госнаград за самоотверженность и героизм - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:13Специальная военная операция на Украине
Шойгу наградил военных, проявивших героизм во время спецоперации
"Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко", - сообщил РИА Новости танкист с позывным "Хорек" из числа мобилизованных.
"Работали по зеленке (лесной массив – ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", - добавил собеседник агентства.
По его словам, после этого десантники продвинулись на новые рубежи.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:49
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаТ-80В миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала