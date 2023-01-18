https://ria.ru/20230118/svatovo-1845757036.html

Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир

Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир - РИА Новости, 18.01.2023

Российские танкисты продвигаются на Сватовском направлении, заявил командир

Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:50

2023-01-18T15:50

2023-01-18T15:59

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

т-80

в мире

россия

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СВАТОВО (ЛНР), 18 янв - РИА Новости. Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Поляк". "Совместно с Воздушно-десантными войсками мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше", - сказал собеседник агентства. По его словам, за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы. "Мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают", - рассказал военный. Получив приказ, экипаж танка Т-80 БВ выехал на выполнение боевой задачи и открыл огонь. "Отработали нормально, в штатном режиме. Выехали на позицию, номера отстреляли, с пулемёта отработали - все чётко", - сообщил РИА Новости танкист с позывным "Хорек" из числа мобилизованных. "Работали по зеленке (лесной массив – ред.), по укреплению противника, дальше десантники повалили занимать рубежи. Поддержку сделали, путь расчистили, блиндажи разворотили", - добавил собеседник агентства. По его словам, после этого десантники продвинулись на новые рубежи.

https://ria.ru/20230117/nagrady-1845357060.html

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

луганская народная республика

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа танкистов на Сватовском направлении Кадры работы танкистов на сватовском направлении. Бойцы рассказывают, что за неделю подразделениям ВДВ при их поддержке здесь удалось продвинуться примерно на тысячу метров. 2023-01-18T15:50 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, т-80, в мире, россия