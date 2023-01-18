https://ria.ru/20230118/stroitelstvo-1845689698.html

В России вдвое сократилось количество проблемных строящихся домов

В России вдвое сократилось количество проблемных строящихся домов - РИА Новости, 18.01.2023

В России вдвое сократилось количество проблемных строящихся домов

В России за 2022 год вдвое сократилось количество проблемных долгостроев в сфере жилищного строительства, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:36

2023-01-18T12:36

2023-01-18T12:36

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

россия

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

жилье

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МОСКВА, 18 янв - РИА Недвижимость. В России за 2022 год вдвое сократилось количество проблемных долгостроев в сфере жилищного строительства, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).По данным фонда, по состоянию на 1 января 2022 года к числу проблемных относились 2,5 тысячи долгостроев, а по данным на 1 января 2023 года в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) остаются лишь 1,2 тысячи объектов."Результатом совместной работы Фонда развития территорий и субъектов РФ стало сокращение реестра долгостроев на 1315 объектов, то есть фактически вдвое. Права дольщиков этих объектов уже защищены либо федеральными, либо региональными механизмами. Жители смогут получить либо ключи от квартиры, либо положенные им компенсации", – приводятся в сообщении слова вице-премьера России, председателя наблюдательного совета ФРТ Марата Хуснуллина.Как отметил гендиректор фонда Ильшат Шагиахметов, лучшие показатели по сокращению проблемных объектов в 2022 году продемонстрировала Московская область."При общей положительной динамике во всех регионах у нас выделилось несколько лидеров: это Московская область, где перечень проблемных объектов сократился на 365, в Ленинградской области снижение составило 133 объекта, в Краснодарском крае – 105, в Новосибирской области – 67 и в Республике Башкортостан – 66", – цитирует пресс-служба главу фонда.Как напоминается в сообщении, в конце прошлого года Госдума приняла закон, совершенствующий сферу защиты прав дольщиков. Благодаря поправкам законодательства о долевом строительстве стало возможным исключение из ЕРПО в последние дни 2022 года 317 объектов в 35 регионах Российской Федерации. Кроме того, законодательные нововведения упростили пересмотр решений о достройке проблемных домов, позволив выплачивать возмещения дольщикам, если завершение строительства объекта невозможно по объективным причинам.Также ФРТ ведет предбанкротный мониторинг строящихся объектов. Речь идет о зданиях, которые не включены в ЕРПО, а застройщики не признаны банкротами, но по объектам наблюдается слабая динамика строительства. Как отметили в фонде, в последнее время количество таких объектов сокращается.Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://ria.ru/20230112/frt-1844303983.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), россия, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, жилье