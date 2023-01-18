https://ria.ru/20230118/spetsoperatsiya-1845693238.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:34

2023-01-18T14:34

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 102 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, артиллерийская система М777, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, гаубица "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Град". Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, семь беспилотников, реактивный снаряд системы залпового "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 373 самолета, 200 вертолетов, 2898 беспилотников, 401 зенитный ракетный комплекс, 985 реактивных систем залпового огня, 7563 танка и другие бронемашины, 3855 орудий полевой артиллерии и 8101 единица автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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