https://ria.ru/20230118/sdelka-1845780155.html
На Украине предложили расширить продуктовую сделку
На Украине предложили расширить продуктовую сделку - РИА Новости, 18.01.2023
На Украине предложили расширить продуктовую сделку
Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:54
2023-01-18T16:54
2023-01-18T16:54
экономика
украина
турция
россия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, ВВП страны может вырасти на 3%, если украинский конфликт закончится и откроются морские порты. "Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали", - сказала Свириденко в интервью агентству Блумберг. Ранее в министерстве экономики Украины сообщили, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории страны. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230113/zerno-1844532715.html
https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, турция, россия, оон, в мире
Экономика, Украина, Турция, Россия, ООН, В мире
На Украине предложили расширить продуктовую сделку
Министр экономики Украины Свириденко предложила включить в зерновую сделку поставки стали
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила
украинский министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, ВВП страны может вырасти на 3%, если украинский конфликт закончится и откроются морские порты.
"Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали", - сказала Свириденко в интервью агентству Блумберг.
"Украина хочет расширить важнейшее соглашение об экспорте зерна и включить в него поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от... войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Свириденко,
Ранее в министерстве экономики Украины сообщили, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории страны.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле
.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.