https://ria.ru/20230118/sdelka-1845780155.html

На Украине предложили расширить продуктовую сделку

На Украине предложили расширить продуктовую сделку - РИА Новости, 18.01.2023

На Украине предложили расширить продуктовую сделку

Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:54

2023-01-18T16:54

2023-01-18T16:54

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, ВВП страны может вырасти на 3%, если украинский конфликт закончится и откроются морские порты. "Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали", - сказала Свириденко в интервью агентству Блумберг. Ранее в министерстве экономики Украины сообщили, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории страны. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230113/zerno-1844532715.html

https://ria.ru/20230113/sdelka-1844778753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, турция, россия, оон, в мире