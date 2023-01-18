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На Украине предложили расширить продуктовую сделку - РИА Новости, 18.01.2023
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На Украине предложили расширить продуктовую сделку
На Украине предложили расширить продуктовую сделку - РИА Новости, 18.01.2023
На Украине предложили расширить продуктовую сделку
Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:54
2023-01-18T16:54
экономика
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турция
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, ВВП страны может вырасти на 3%, если украинский конфликт закончится и откроются морские порты. "Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали", - сказала Свириденко в интервью агентству Блумберг. Ранее в министерстве экономики Украины сообщили, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории страны. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230113/zerno-1844532715.html
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экономика, украина, турция, россия, оон, в мире
Экономика, Украина, Турция, Россия, ООН, В мире
16:54 18.01.2023
 
На Украине предложили расширить продуктовую сделку

Министр экономики Украины Свириденко предложила включить в зерновую сделку поставки стали

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Украина хочет расширить "продуктовую сделку" и включить в неё поставки стали, заявила украинский министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, ВВП страны может вырасти на 3%, если украинский конфликт закончится и откроются морские порты.
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"Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали", - сказала Свириденко в интервью агентству Блумберг.
"Украина хочет расширить важнейшее соглашение об экспорте зерна и включить в него поставки стали, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от... войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Свириденко,
Ранее в министерстве экономики Украины сообщили, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года, по предварительным данным, оценивается в 30,4%, что является худшим показателем в истории страны.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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