https://ria.ru/20230118/rossiya-1845804349.html
Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада
Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада - РИА Новости, 18.01.2023
Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада
Молодые российские предприниматели получили отличную возможность для создания собственных стартапов благодаря уходу западных компаний из страны, пишут... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:02
2023-01-18T18:02
2023-01-18T18:20
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Молодые российские предприниматели получили отличную возможность для создания собственных стартапов благодаря уходу западных компаний из страны, пишут колумнисты Bloomberg.Как отмечается в статье, ограничительные меры США и Евросоюза не только не обрушили российскую экономику, но и дали шанс местным бизнесменам заместить ушедшие бренды и товары собственной продукцией, а также создать новые логистические маршруты для ввоза необходимого сырья.По мнению обозревателей, нынешняя ситуация "чем-то напоминает период 1990-х годов", когда из-за развала СССР были временно нарушены цепочки поставок, вынуждавшие потребителей и предпринимателей творчески подходить к налаживанию логистики.После начала Россией специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный голод, рост цен на продукты питания и коллапс промышленного производства. В Москве ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя назвали экономической войной, однако уточнили, что были готовы к такому сценарию.
https://ria.ru/20230117/putin-1845483054.html
https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html
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политика, россия, сша, ссср
Политика, Россия, США, СССР
18:02 18.01.2023 (обновлено: 18:20 18.01.2023)
Bloomberg рассказал об уникальном шансе для России из-за санкций Запада
Bloomberg заявил о схожести ситуации в России под санкциями с 1990-ми годами