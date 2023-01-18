https://ria.ru/20230118/rossiya-1845574215.html

Что России делать с негодяями

Что России делать с негодяями - РИА Новости, 18.01.2023

Что России делать с негодяями

Самая горячая тема последних дней — что нам делать с предателями родины, которые сбежали за рубеж и массово нас оттуда проклинают. Едва ли не через день мы... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:00

2023-01-18T08:00

авторы

россия

александр дугин

илья пономарев

госдума рф

вячеслав володин

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Самая горячая тема последних дней — что нам делать с предателями родины, которые сбежали за рубеж и массово нас оттуда проклинают. Едва ли не через день мы получаем очередные "откровения". Феномен приобрел такой масштаб, что, например, вчера секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, призвавший сделать все для скорейшего возвращения в Россию уехавших из страны граждан, сразу оговорился, что это не касается тех, кто "позволил себе публичные выпады в адрес нашей страны и Вооруженных сил".Вполне закономерно, что на подобном фоне пост спикера Госдумы Вячеслава Володина про необходимость конфискации имущества у тех, кто оскорбляет наше общество и армию, предсказуемо порвал интернет. На момент написания статьи там было уже 18 тысяч комментов. Абсолютное большинство поддерживает "закон о негодяях".Людей можно понять. Оружием самого массового поражения в СВО стали те нечистоты, которые выливают на свою страну люди со светлыми лицами. Порой просто руками разводишь: где все это у них копилось — за беседами о постструктурализме и неоколониализме? Этих несчастных просто корежит от ненависти к собственным согражданам.Помнится, такое же гадливое ошеломление вызвала у всех нормальных людей вакханалия в соцсетях, которую жители Незалежной устроили по поводу гибели людей в Одессе 2 мая. Сколько же там было чудовищных шуток, невозможно даже цитировать эту дрянь, хочется забыть ее, как страшный сон.Однако украинцев долго и технично растлевали пропагандой и, словно подопытные культуры, растили в анти-России. Их высшая инстанция — белые западные господа — позволила им содрать с себя налет цивилизованности и расчеловечиться по полной.А тут перед нами корчатся и пускают пену наши собственные сограждане. Наша, как говорится, "внутренняя Украина". Они издеваются над горем матерей и отцов, потерявших своих детей, над нашими убитыми героями, над нашим стремлением защитить свою Россию, чего бы это нам ни стоило.То, что мы выросли в одной стране, дало им отличное знание наших болевых точек. Ну вот они и стараются. А потом как ни в чем не бывало приходят оформлять пенсию и налоговые вычеты, бесплатно лечить свои стареющие тельца, то есть и в хвост и в гриву используют инфраструктуру того самого государства, которое мечтают разрушить и обратить в "радиоактивный пепел".Именно Россия дала им возможность хорошо жить, сладко есть и пить, прикупить на гонорары квартирки и успешно их сдавать, уехав за границу. Они внаглую пользуются тем, что мы выстроили за последние 20 лет, и одновременно просят своих западных хозяев вбомбить нас в каменный век, да побыстрее.Что уж говорить про людей со связями или, как говорили в СССР, с "блатом". За 30 лет они вырастили целую грибницу связей, раскрутились благодаря им — и теперь вовсю используют этот нехилый ресурс. Их книжки продолжают продаваться в российских магазинах, их фильмы и сериалы идут по телевидению. Когда общественность уже криком кричит, их фамилии могут стыдливо убрать с афиш, однако авторские-то продолжают капать. Ушлые бухгалтеры наших театров и киностудий и в крипту сумеют их перевести, в чем проблема-то?Поразительная развелась порода кочующих паразитов — они как не в себя сосут деньги из России и в то же время требуют эту Россию физически уничтожить. Вместе с нами, разумеется, дорогие читатели, вместе с нами.Если эти граждане сохранят в России свою кормовую базу, админресурс, влияние на умы, то в какой-то момент они попытаются вернуться. Да, сейчас они мечтают проехаться на "Абрамсах" по Тверской. Но ведь так не выйдет — и самые умные это уже поняли. А за границей голодно, холодно, зубы лечить дорого, эмиграция уже сто раз перегрызлась внутри себя, кураторы не выходят на связь.И вот наши бегунки пойдут просачиваться потихонечку обратно — "огородами", так сказать. И попытаются вновь припасть к живительным финансовым потокам. Поднимут старые знакомства, пойдут в ход прежние связи. "А чего такого? — скажут они на голубом глазу. — Мы же граждане России".Вместе с собой многие из них привезут все свои эмигрантские комплексы, всю свою зависть, ненависть и еще неизбывную обиду на нас — победивших. Мне одной кажется, что они будут представлять общественную опасность? По-моему, "хорошие русские" в массе своей — это классическая питательная среда для выведения совершенно конкретных террористов и экстремистов.Понятно, что с этим безобразием хочется что-то сделать. Но юристы говорят нам, что, например, лишать гражданства людей со светлыми лицами нельзя, даже если они совершают конкретные преступления против государства или призывают их совершать других людей. Это, мол, неконституционно.Заметьте, что "хорошие русские" и здесь пользуются преимуществами системы, которую мы выстроили у себя в России. Да, у нас демократическое государство, да, наша конституция мало того что образцово написана, она еще и по-честному исполняется. Немногие страны могут таким похвастаться. Вон, американцы как приняли "Патриотический акт" после теракта 11 сентября, так разом чуть не со всеми конституционными свободами своими покончили. И ничего. Двадцать лет уже так живут. Считается, что государство так "защищает демократию". Но мы не такие.А какие мы? Нетрудно предсказать, что инициатива Володина столкнется с не меньшей критикой, чем предложение лишать гражданства за дискредитацию армии и СВО. То, что на взгляд рядового гражданина — подлое преступление, на взгляд юриста — всего лишь правонарушение, "совершенное с использованием сети Интернет". И что там полагается нарушителю? Ну штраф (поменьше или побольше), обязательные работы какие-нибудь. К приговору бесплатно прилагается нимб страдальца от кремлевского режима, который осужденный будет гордо носить и показывать своим кураторам, чтобы выклянчить очередной грантик.Наши сограждане, выписавшиеся из русских, прекрасно знают все наши законы и умеют их обходить. Можно осудить человека за ложь и клевету в отношении нашей армии. Но что сделать с особью, которая с издевательскими комментариями пересылает френдам фото Александра Дугина на месте гибели его дочери? Это же как бы не состав преступления, не правда ли? Получается, что это дело рассудит только Божий суд.Спасибо, конечно, таким образцовым негодяям, как Илья Пономарев* с его камингаутом про какую-то террористическую группировку в России, который он радостно совершил сразу после убийства Дугиной. Там он, конечно, наговорил себе на очень большой срок. С этим все ясно.Все понятно и с теми деятелями, которые сотрудничают со спецслужбами наших стратегических противников. Тут конкретные и тяжелые статьи УК. Однако внимание западных спецслужб еще надо заслужить. Большинство "хороших русских" только надеется на это, выслуживаясь как не в себя. И на них никакой статьи нет. Подлость не квалифицируется как преступление.Что делать с более трусливыми негодяями, которые аккуратненько подстилают себе соломки, чтобы, вернувшись домой, не столкнуться с российским правосудием? Как разбираться в сортах предателей? Как их отделять друг от друга?Будет очень печально, если закон о конфискации имущества в России примут, но его будут обходить люди богатые и влиятельные — увы, они умеют обходить законы. В то же время будет жаль, если за какой-нибудь перепост лишится своей хрущобы в Тамбове или Перми юный айтишник, у которого еще вся жизнь впереди. Здесь опять тот же вопрос: как отделять убежденных предателей родины от доверившихся им глупцов?Отдельная опасность в том, что телефоны и аккаунты сейчас взламывают как мама не горюй. Что мешает светлоликим хакерам завести фейковый аккаунт известного российского политика в соцсетях и постить от его имени всякие гадости? К Twitter у россиян сейчас доступа нет, а заброшенные аккаунты Маск планирует продавать. Ну увидит какой-нибудь патриот внезапно, что его твиттер-двойник выкладывает клевету на российскую армию, и у него начнутся проблемы с российским законом?Интернет специально и задумывался как серая зона, в которой не действуют никакие законы. Прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, в сети объегоривают доверчивых граждан, разводя их на миллионы рублей, бесконечные коучи, гадалки, гуру, эскортницы, инфоцыгане. Неудивительно, что их ряды пополнили озлобленные эмигранты из России. Жаль, конечно, что владельцы соцсетей — даже отечественных — очень лениво и неохотно блокируют их безобразный контент.У наших стратегических партнеров все гораздо жестче. Тот же Маск недавно обнародовал переписку фэбээровцев из Сан-Франциско с начальством Twitter. Там "люди в черном" прямо диктовали руководителям соцсети, какие аккаунты закрывать. Руководство, даже не пикнув, выполняло все приказы. Поди пикни: тут же приедет за тобой "черный воронок" — и поминай как звали. Впрочем, это не наши методы, конечно.Нет сомнения, что юридические казусы с предателями родины удастся разрешить. Да, сейчас это кажется трудным. Однако было время, когда немыслимыми казались и многомиллионные штрафы западным интернет-корпорациям. Ну а уж закрыть какую-нибудь соцсеть в России — об этом никто и подумать не мог. Сейчас это обыденность.Многое, думается, зависит и от самих правоохранителей. Припомните, как сложно было возбуждать дела против админов соцсетей, склонявших детей к самоубийству. Однако постепенно выработалась и здесь своя успешная практика. Негодяи стали получать серьезные всамделишные сроки.Пока же хотелось бы напомнить о необходимости соблюдать информационную гигиену. Мойте руки перед едой. Не подхватывайте всякую заразу в соцсетях. Перед покупкой книги или билета в театр уточняйте, не отправляет ли автор свои доходы вэсэушникам. Пока юристы спорят между собой, общественный бойкот может стать хорошим напоминанием нашим светлоликим согражданам, что так, как раньше, уже не будет. Страна изменилась безвозвратно. Негодяям и предателям здесь не рады.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230113/predateli-1844631681.html

https://ria.ru/20230108/zakony-1843545106.html

https://ria.ru/20221225/nalogi-1841248281.html

https://ria.ru/20221219/kibovskiy-1839711680.html

https://ria.ru/20230113/imuschestvo-1844534604.html

https://ria.ru/20230108/oppozitsiya-1843406377.html

https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

https://ria.ru/20230113/konfiskat-1844704231.html

https://ria.ru/20230113/sanktsii-1844598789.html

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авторы, россия, александр дугин, илья пономарев, госдума рф, вячеслав володин