https://ria.ru/20230118/putin-1845645248.html

Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция

Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2023

Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:11

2023-01-18T15:11

2023-01-18T15:32

владимир путин

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.

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2023

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LIVE: Путин на встрече с рабочими Обуховского завода LIVE: Путин на встрече с рабочими Обуховского завода 2023-01-18T15:11 true PT29M37S

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