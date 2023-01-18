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Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2023
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:11
2023-01-18T15:11
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.
РИА Новости
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96
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LIVE: Путин на встрече с рабочими Обуховского завода
LIVE: Путин на встрече с рабочими Обуховского завода
2023-01-18T15:11
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РИА Новости
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.
2023-01-18T15:11
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PT29M37S
15:11 18.01.2023 (обновлено: 15:32 18.01.2023)
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.