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Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2023
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Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.01.2023
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия. РИА Новости, 18.01.2023
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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.
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LIVE: Путин на встрече с рабочими Обуховского завода
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.
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15:11 18.01.2023 (обновлено: 15:32 18.01.2023)
 

Встреча Владимира Путина с рабочими Обуховского завода. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург осматривает цеха Обуховского завода и общается с сотрудниками предприятия.
 
Владимир Путин
 
 
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