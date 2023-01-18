https://ria.ru/20230118/pogoda-1845674486.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 18.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Облачная с прояснениями погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в выходные в Москве, в воскресенье ночью температура может понизиться до минус 7... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:56

2023-01-18T11:56

2023-01-18T11:56

погода

общество

татьяна позднякова

москва

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в выходные в Москве, в воскресенье ночью температура может понизиться до минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что в субботу будет переходный период, когда погоду будет определять сырой ветреный циклон, в теплом секторе которого Москва сейчас находится. "Атмосферное давление у нас повысится, то есть оно будет выше климатической нормы. Погода облачная с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток у нас будет понижаться, то есть минимальная температура в Москве будет порядка минус 1 – плюс 1 градус и такая же температура у нас будет в утренние часы, то есть в течение 21 числа температура будет понижаться", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в воскресенье атмосферное давление будет уже довольно высоким, а в облаках будет больше просвета. Осадков не ожидается. Температура будет отрицательной в течение всех суток - минус 2-7 градусов. В дневные часы ожидается минус 4-5 градусов.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

https://ria.ru/20230117/morozy-1845503331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, татьяна позднякова, москва, россия