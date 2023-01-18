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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 18.01.2023
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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 18.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Облачная с прояснениями погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в выходные в Москве, в воскресенье ночью температура может понизиться до минус 7... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:56
2023-01-18T11:56
погода
общество
татьяна позднякова
москва
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в выходные в Москве, в воскресенье ночью температура может понизиться до минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что в субботу будет переходный период, когда погоду будет определять сырой ветреный циклон, в теплом секторе которого Москва сейчас находится. "Атмосферное давление у нас повысится, то есть оно будет выше климатической нормы. Погода облачная с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток у нас будет понижаться, то есть минимальная температура в Москве будет порядка минус 1 – плюс 1 градус и такая же температура у нас будет в утренние часы, то есть в течение 21 числа температура будет понижаться", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в воскресенье атмосферное давление будет уже довольно высоким, а в облаках будет больше просвета. Осадков не ожидается. Температура будет отрицательной в течение всех суток - минус 2-7 градусов. В дневные часы ожидается минус 4-5 градусов.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html
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погода, общество, татьяна позднякова, москва, россия
Погода, Общество, Татьяна Позднякова, Москва, Россия
11:56 18.01.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в выходные ожидается облачная с прояснениями погода и понижение температуры

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в выходные в Москве, в воскресенье ночью температура может понизиться до минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что в субботу будет переходный период, когда погоду будет определять сырой ветреный циклон, в теплом секторе которого Москва сейчас находится.
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"Атмосферное давление у нас повысится, то есть оно будет выше климатической нормы. Погода облачная с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток у нас будет понижаться, то есть минимальная температура в Москве будет порядка минус 1 – плюс 1 градус и такая же температура у нас будет в утренние часы, то есть в течение 21 числа температура будет понижаться", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в воскресенье атмосферное давление будет уже довольно высоким, а в облаках будет больше просвета. Осадков не ожидается. Температура будет отрицательной в течение всех суток - минус 2-7 градусов. В дневные часы ожидается минус 4-5 градусов.
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