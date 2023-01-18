https://ria.ru/20230118/podderzhka-1845737034.html

МСП Банк поддержал создателя цифровых решений из Иваново

МСП Банк поддержал создателя цифровых решений из Иваново - РИА Новости, 18.01.2023

МСП Банк поддержал создателя цифровых решений из Иваново

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" оказал финансовую поддержку разработчику цифровых решений из... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:53

2023-01-18T14:53

2023-01-18T14:53

мсп банк

иваново

ивановская область

корпорация мсп

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" оказал финансовую поддержку разработчику цифровых решений из города Иваново, сообщает пресс-служба банка.Компания "Гарпикс" воспользовалась специальным кредитным продуктом "Высокотех": банк открыл для компании кредитную линию на 100 миллионов рублей сроком на 36 месяцев под 3% годовых. Кредит обеспечен правами на интеллектуальную собственность, а также (на 20%) поручительством Центра гарантийной поддержки Ивановской области.Полученные средства компания направит на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности, включая выплату зарплаты, уплату налогов, сборов и прочих платежей."Поддержка отечественного производства, особенно высокотехнологичного и инновационного, сегодня имеет большое значение. Для этого правительство запустило проект "Взлет – от стартапа до IPO", благодаря которому мы можем финансировать бизнес по льготной ставке. Это позволяет предпринимателям успешнее вести свою деятельность бизнеса и активнее способствовать технологическому развитию нашей страны, включая такое направление, как импортозамещение", – сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.ООО "Гарпикс" является digital-интегратором с 2011 года. Компания специализируется на разработке и внедрении цифровых решений в таких областях, как логистика, медицина, госсектор, корпоративный сегмент, e-commerce и ритейл. Оказывает полный цикл услуг цифровой трансформации: корпоративные и продуктовые сайты, интранет-порталы, автоматизация бизнес-процессов, мобильные приложения и другое.

https://ria.ru/20221227/podderzhka-1841589068.html

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ивановская область

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Алёна Пава

мсп банк, иваново, ивановская область, корпорация мсп, новости компаний - экономика