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Трейлер
Трейлер - РИА Новости, 18.01.2023
Трейлер
В 1943 году Красная армия добилась коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона, наконец, сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь — в специальном подкасте "Освобождение".
2023-01-18T15:00
2023-01-18T15:00
2023-01-18T19:23
освобождение
подкаст
великая отечественная война (1941-1945)
волгоград
ростов-на-дону
луганск
общество
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Трейлер
В 1943 году Красная армия добились коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона наконец сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь в специальном подкасте "Освобождение".
audio/mpeg
Трейлер
В 1943 году Красная армия добились коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона наконец сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь в специальном подкасте "Освобождение".
audio/mpeg
В рамках проекта, посвященного 80-летию освобождения советских территорий в годы Великой Отечественной войны, в городах России будут проходить фотовыставки.Старт фотовыставок:2 февраля — Волгоград;14 февраля — Ростов-на-Дону, Луганск:5 августа — Орел;5 августа — Белгород;8 сентября — Донецк;23 октября — Мелитополь.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем Буфтяк
волгоград
ростов-на-дону
луганск
сталинград
белгород
орел
мелитополь
донецк
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15:00 18.01.2023 (обновлено: 19:23 18.01.2023)
Трейлер
В 1943 году Красная армия добилась коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона, наконец, сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь — в специальном подкасте "Освобождение".