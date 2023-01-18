https://ria.ru/20230118/osvobozhdenie-1845723366.html

Трейлер

Трейлер - РИА Новости, 18.01.2023

Трейлер

В 1943 году Красная армия добилась коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона, наконец, сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь — в специальном подкасте "Освобождение".

2023-01-18T15:00

2023-01-18T15:00

2023-01-18T19:23

освобождение

подкаст

великая отечественная война (1941-1945)

волгоград

ростов-на-дону

луганск

общество

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Трейлер В 1943 году Красная армия добились коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона наконец сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь в специальном подкасте "Освобождение". audio/mpeg

Трейлер В 1943 году Красная армия добились коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Оборона наконец сменилась контрнаступлением. Что происходило на оккупированных территориях и как от фашистов освобождали Волгоград, Ростов-на-Дону, Луганск, Орел, Белгород, Донецк и Мелитополь в специальном подкасте "Освобождение". audio/mpeg

В рамках проекта, посвященного 80-летию освобождения советских территорий в годы Великой Отечественной войны, в городах России будут проходить фотовыставки.Старт фотовыставок:2 февраля — Волгоград;14 февраля — Ростов-на-Дону, Луганск:5 августа — Орел;5 августа — Белгород;8 сентября — Донецк;23 октября — Мелитополь.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем Буфтяк

волгоград

ростов-на-дону

луганск

сталинград

белгород

орел

мелитополь

донецк

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