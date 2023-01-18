https://ria.ru/20230118/obrazovanie-1845803056.html

Гладков дал поручения по работе сферы образования Белгородской области

Гладков дал поручения по работе сферы образования Белгородской области - РИА Новости, 18.01.2023

Гладков дал поручения по работе сферы образования Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министерству образования региона адаптировать систему безопасности детей к вызовам сегодняшнего дня, а... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:57

2023-01-18T17:57

2023-01-18T17:57

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БЕЛГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министерству образования региона адаптировать систему безопасности детей к вызовам сегодняшнего дня, а также обсудил планы работы сферы в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства области. На встрече с министром образования региона Андреем Милехиным Гладков поручил министерству адаптировать систему белгородской безопасности детей к вызовам сегодняшнего дня. "Система должна исходить как из общепринятых норм, связанных, например, с антитеррористической безопасностью, безопасностью собственной — поведение на воде, в опасных местах, так и из той оперативной обстановки, которая сейчас есть в регионе", - пояснили в пресс-службе. Также на встрече обсудили образовательный и воспитательный процессы. По итогам 2022 года Белгородская область поднялась с 10-го на четвертое место в рейтинге региональных управленческих механизмов. В оценке субъектов по итогам ЕГЭ регион оказался в десятке сильнейших. "Белгородская область вошла в "зелёную зону" по наиболее высоким показателям в сфере образования, хотя ещё в 2020 году были в "жёлтой зоне". Сейчас мы в федеральном рейтинге занимаем уже 26-е место. Мы также третьи в стране по созданию условий для проведения и сдачи ЕГЭ. Учащиеся нашего региона, несмотря на дистанционный режим обучения и непростую обстановку в приграничных территориях, написали экзамены качественнее, чем в 2021 году", - сообщил министр образования. Эти успехи власти региона связывают в том числе и с поэтапным развитием образовательной инфраструктуры. "В 2023 году запланирован капремонт в 22 школах и четырех колледжах среднего профессионального образования. А также возведение агрокванториума в Корочанском техникуме", - отметили в правительстве. Также на рабочей встрече шла речь об организации летнего оздоровительного отдыха детей. В 2023 году в эксплуатацию после капремонта будет сдан санаторий "Бригантина "Белогорье" под Евпаторией. Губернатор поручил министерству разработать "прозрачный" механизм отбора заявок от участников тематических смен. "Есть народная инициатива, что в первой смене будут участвовать дети из приграничных территорий и дети участников СВО. Мне кажется, что такое решение было бы справедливым. А в целом, сам механизм распределения путёвок должен быть предельно понятным для всех", - поручил губернатор. Параллельно до конца года министерство образования должно завершить подготовку проектирования и изготовления технического задания для строительства пяти лагерей на территории Белгородской области.

https://ria.ru/20230111/avtobusy-1844152639.html

https://ria.ru/20230117/porucheniya-1845443102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белгородская область, вячеслав гладков, россия, образование, дети, школа