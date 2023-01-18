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В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 18.01.2023
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В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 18.01.2023
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс
Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:00
2023-01-18T17:00
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
образование - общество
константин могилевский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский. "С 1 сентября в российских вузах будет читаться обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей. Этот курс будет увеличен по объему... мы обязательно предусмотрим изучение Нюрнбергского процесса", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, константин могилевский
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Образование - Общество, Константин Могилевский
17:00 18.01.2023
 
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс

Минобрнауки: студенты неисторических специальностей будут изучать Нюрнбергский процесс

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Нюрнбергский процесс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
"С 1 сентября в российских вузах будет читаться обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей. Этот курс будет увеличен по объему... мы обязательно предусмотрим изучение Нюрнбергского процесса", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.
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