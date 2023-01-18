https://ria.ru/20230118/nyurnberg-1845781505.html

В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс

В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 18.01.2023

В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс

Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:00

2023-01-18T17:00

2023-01-18T17:00

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

образование - общество

константин могилевский

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский. "С 1 сентября в российских вузах будет читаться обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей. Этот курс будет увеличен по объему... мы обязательно предусмотрим изучение Нюрнбергского процесса", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.

https://ria.ru/20221222/kurs-1840611841.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, константин могилевский