https://ria.ru/20230118/nyurnberg-1845781505.html
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 18.01.2023
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс
Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:00
2023-01-18T17:00
2023-01-18T17:00
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
образование - общество
константин могилевский
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей появится в вузах с 1 сентября, в нем предусмотрят изучение Нюрнбергского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский. "С 1 сентября в российских вузах будет читаться обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей. Этот курс будет увеличен по объему... мы обязательно предусмотрим изучение Нюрнбергского процесса", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24". Ранее Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.
https://ria.ru/20221222/kurs-1840611841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, образование - общество, константин могилевский
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Россия, Образование - Общество, Константин Могилевский
В обновленный курс истории для вузов включат Нюрнбергский процесс
Минобрнауки: студенты неисторических специальностей будут изучать Нюрнбергский процесс