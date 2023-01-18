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Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения - РИА Новости, 18.01.2023
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Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения
Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения - РИА Новости, 18.01.2023
Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения
Индия в этом году может обойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T09:11
2023-01-18T10:55
в мире
китай
индия
земля
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Индия в этом году может обойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью населения и демографией.Согласно оценкам компании, сейчас в Индии живут 1 422 708 244 человека, в Китае — 1 425 831 221 человек."С точки зрения прироста населения в отдельных странах Индия, по прогнозам, превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире где-то в 2023 году, когда ежегодные темпы роста Китая будут составлять от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста Индии будут между 0,69% и 0,92%", — говорится в исследовании.При этом в 2023 году численность населения Индии, по мнению ученых, достигнет порядка 1,428 миллиарда человек — по сравнению с 1,425 миллиарда жителей Китая.Как заявили в ООН, население Земли в прошлом году возросло до восьми миллиардов человек, причем такая динамика роста обеспечена показателями азиатских стран. В 2023 году ожидается, что доля Индии от общего прироста только возрастет, а к 2037-му на планете прибавится еще миллиард человек.
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в мире, китай, индия, земля, оон
В мире, Китай, Индия, Земля, ООН
09:11 18.01.2023 (обновлено: 10:55 18.01.2023)
 
Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения

WPR: Индия в 2023 году обгонит Китай по численности населения

© AP Photo / Anupam NathПразднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия
Празднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Anupam Nath
Празднование фестиваля Холи в Гувахати, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Индия в этом году может обойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью населения и демографией.
Согласно оценкам компании, сейчас в Индии живут 1 422 708 244 человека, в Китае — 1 425 831 221 человек.
"С точки зрения прироста населения в отдельных странах Индия, по прогнозам, превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире где-то в 2023 году, когда ежегодные темпы роста Китая будут составлять от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста Индии будут между 0,69% и 0,92%", — говорится в исследовании.
При этом в 2023 году численность населения Индии, по мнению ученых, достигнет порядка 1,428 миллиарда человек — по сравнению с 1,425 миллиарда жителей Китая.
Как заявили в ООН, население Земли в прошлом году возросло до восьми миллиардов человек, причем такая динамика роста обеспечена показателями азиатских стран. В 2023 году ожидается, что доля Индии от общего прироста только возрастет, а к 2037-му на планете прибавится еще миллиард человек.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:45
В армии Индии назвали ситуацию вдоль границы с Китаем непредсказуемой
 
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