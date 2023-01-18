https://ria.ru/20230118/naselenie-1845632408.html

Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения

Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения - РИА Новости, 18.01.2023

Ученые назвали страну, которая обгонит Китай по численности населения

Индия в этом году может обойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T09:11

2023-01-18T09:11

2023-01-18T10:55

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Индия в этом году может обойти Китай по численности населения, сообщает World Population Review — независимая организация, которая занимается переписью населения и демографией.Согласно оценкам компании, сейчас в Индии живут 1 422 708 244 человека, в Китае — 1 425 831 221 человек."С точки зрения прироста населения в отдельных странах Индия, по прогнозам, превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире где-то в 2023 году, когда ежегодные темпы роста Китая будут составлять от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста Индии будут между 0,69% и 0,92%", — говорится в исследовании.При этом в 2023 году численность населения Индии, по мнению ученых, достигнет порядка 1,428 миллиарда человек — по сравнению с 1,425 миллиарда жителей Китая.Как заявили в ООН, население Земли в прошлом году возросло до восьми миллиардов человек, причем такая динамика роста обеспечена показателями азиатских стран. В 2023 году ожидается, что доля Индии от общего прироста только возрастет, а к 2037-му на планете прибавится еще миллиард человек.

https://ria.ru/20230112/granitsa-1844308276.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, китай, индия, земля, оон